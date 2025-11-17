快訊

NBA／布勞恩左腳踝扭傷至少休6周 布朗回鍋金塊坦言仍在適應

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布勞恩左腳踝扭傷將缺席一段時間。 美聯社
布勞恩左腳踝扭傷將缺席一段時間。 美聯社

根據報導，先前面對快艇不慎扭傷左腳踝的金塊主力戰將布勞恩（Christian Braun），將會在6周之後重新評估傷勢，最快也要到耶誕節過後才能回歸，甚至可能缺席到2026年初。

上季布勞恩多項數據創下生涯新高，這讓他得以在休賽季和金塊簽下5年1.25億美元（約新台幣38.7億）延長合約；布勞恩目前場均拿下11.4分4.4籃板3助攻，投籃命中率49.5%，不過三分球出手狀態低迷，命中率僅21.4%，和上季39.7%相差甚遠。

在布勞恩缺陣期間，總教練艾德曼（David Adelman）勢必得在輪替上做出大幅調整，可能會將休賽季新援小哈德威（Tim Hardaway Jr.）或布朗（Bruce Brown）拉上先發，以彌補側翼尺寸與外線投射的需求。

值得注意的是，離開兩年重新回鍋的前冠軍功臣布朗，近日接受採訪時坦言自己仍在重新適應這支球隊。

布朗回鍋金塊仍在重新適應。 美聯社
布朗回鍋金塊仍在重新適應。 美聯社

「有點不同，我還在調整中。」布朗說，「通常你回到自己待過的地方，會以為一切都會跟以前一樣，但顯然不是。」

「但我只在乎贏球。我是為了再掛一面冠軍旗而回來。只是有時候，你可能會看到我帶著點挫折感下場，那只是因為我還在習慣新的環境。」

除了布朗，金塊另一位重要引援強森（Cam Johnson），同樣也在經歷適應期，目前他的三分球命中率僅有23.5%，而且近期也面臨二頭肌拉傷的問題。

儘管球隊陣中傷病問題不斷浮現，但金塊在超級中鋒約柯奇（Nikola Jokic）的帶領之下，還是殺出一波7連勝，目前在西區排名僅次於雷霆。

金塊近年強調板凳深度，本次傷兵潮也將是對整體戰力的早期考驗。所幸球隊仍擁有再度打出 MVP 水準的中鋒，能幫助球隊在短期內穩住戰局，但未來一個多月仍將更具挑戰性。

金塊接下來如何因應布勞恩的長期缺陣，將會是影響戰績的重要關鍵。

