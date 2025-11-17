NBA／尼克又傷主力悍將！阿努諾比左腿筋拉傷 至少休兩周
紐約尼克隊目前戰績8勝4負名列東區第二，不過近期傷病頻傳，當家球星布朗森（Jalen Brunson）先前因右腳踝扭傷無法出賽，如今阿努諾比（OG Anunoby）也因左腿腿筋拉傷，將缺席至少兩周，對尼克戰力來說無疑雪上加霜。
據了解，阿努諾比將不會隨尼克參加連續5場的客場之旅，他在前一場交手熱火的比賽中，僅僅出賽5分鐘便因傷退場，而他的左腿傷勢預計將在兩周後重新評估，目前歸期未定。
阿努諾比本季場均攻下15.8分，外帶5.6籃板與2.2次助攻，得分表現名列尼克隊上第3，被視為陣中最佳防守球員之一，其缺陣勢必對尼克造成不小打擊。
