NBA／柯瑞上身！穆迪首節轟進7記三分彈 離這紀錄還差兩球

勇士隊後衛穆迪（Moses Moody）今天宛如「柯瑞上身」，面對鵜鶘隊的第一節他就狂飆7記三分彈，追平隊友柯瑞（Stephen Curry）紀錄，成為NBA史上單節投進第二多三分球的球員。

2021年選秀會進入NBA的穆迪，今天先發上陣，連續出手命中後柯瑞、格林（Draymond Green）等隊友也樂得助攻給他，讓他三分球8投7中轟下21分，助勇士首節就灌進44分，取得兩位數領先優勢。

單節7顆三分球讓穆迪追平柯瑞，同列史上第二；目前紀錄締造者同樣來自勇士，現轉戰獨行俠隊的湯普森（Klay Thompson）2015年1月面對國王隊時單節轟下9記三分球，迄今仍難以撼動。

今天出戰鵜鶘前，穆迪本季場均有11.6分表現，外線命中率達4成19。過去4個賽季穆迪都效力勇士，出賽255場比賽場均7.0分，三分球命中率3成67。

MOSES MOODY.

STEPHEN CURRY.

KLAY THOMPSON.



The only Warriors to make 7 threes in a quarter!



What an ERUPTION from Moody 🤯 pic.twitter.com/uyERAlIMnY — NBA (@NBA) 2025年11月17日