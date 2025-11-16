NBA／柯爾秀『禪師哲學』精妙譬喻 柯瑞變身『主唱』兩戰轟95分
37歲的勇士球星柯瑞（Stephen Curry）昨天面對馬刺再度發威狂轟49分，帶領球隊以1分之差逆轉驚險勝出。據統計，柯瑞成為喬丹（Michael Jordan）之後首位在37歲以上猶能連兩戰至少拿到45分的球員，30歲之後累積44次破40分的比賽，也追平喬丹紀錄。連兩戰飆進95分，柯瑞依舊手感炙熱。
而在柯瑞眼中，真正點燃他的人，是總教練柯爾（Steve Kerr）的賽前演講。
「他以前摔過戰術板、吃過技術犯規，他是那種會很熱血起來的教練。而在比賽準備會議上，他講了一段話，你可以感覺到他仍然寶刀未老。這對我們來說很重要。」柯瑞回憶道。
「在82場例行賽的漫長旅程裡，大家都在一起奮戰。他提到這點，我覺得真的很重要。不論贏或輸，你都希望整支隊伍，包括教練團，都能團結一心。」
柯瑞形容，柯爾這次特別罕見地提到自己過去在公牛王朝的日子，還用了有趣的「樂團」比喻方式來談球隊每一個球員的角色分工定位。
「他說一支球隊就像一個樂團，每個人都有自己的角色。你有主唱、貝斯手、木吉他、電吉他、鼓手，也有人負責舞台後勤、負責插音響線路。」柯瑞笑說，自己大概就是那個『比連結音響線路那個人高一點點』的角色。
柯瑞表示，柯爾想要強調的是，每個角色都有其重要性。「這是他從『禪師』傑克森（Phil Jackson）那裡學到的哲學，他把這些比喻拿來提醒我們該如何找到球隊的定位與身份認同。要做到這些需要一整季的時間，但至少我們有一個清楚的方向可以依循。」柯瑞說。
在這樣的激勵氛圍下，柯瑞最後也樂於在比賽中扮演「主唱」的角色。他笑著說：「今晚我是帕拉摩爾樂團（Paramore）的海莉（Hayley Williams）。」
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言