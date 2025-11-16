NBA／「字母哥」從昔日搶球主角變公道伯 里夫斯大讚超有風度
洛杉磯湖人今天在客場以119比95痛宰公鹿，整場比賽最多領先達31分，比賽勝負早早就幾乎沒有太多懸念。不過就在比賽結束後卻發生一段看似熟悉的小插曲，成了全場另類焦點。
湖人新秀蒂埃羅（Adou Thiero）此戰首次登上NBA舞台，攻下生涯前4分，包含最後1分鐘的精彩爆扣。終場一響，湖人前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）立刻抱住比賽用球，準備帶回休息室送給完成生涯里程碑的隊友。
然而，在范德比爾特還來不及把球帶回休息室之前，主裁判弗雷爾（Pat Fraher）卻把球從他手中拿走，然後帶到中場交給公鹿隊的場邊工作人員。
范德比爾特無奈表示：「我只是要去拿球而已，因為這是新秀菜鳥生涯第一次得分，聯盟裡就是這樣的傳統。」
不過弗雷爾卻告訴湖人球員，這顆比賽用球是「屬於公鹿」。
里夫斯（Austin Reaves）也很錯愕：「他說那不是我能送人的球，我從沒聽過這種說法。」范德比爾特更指出，裁判甚至打算要懲戒他。
「（弗雷爾）說他要『開我罰單』。我根本不知道他在說什麼鬼。這些裁判就是想展現他們的權力之類的，我不知道。他到底想做什麼？這種事情在聯盟早就存在了，他難道想把球帶回家嗎？」
就在注意到中場發生的騷動後，公鹿球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）直接介入，他從工作人員手中拿走球，直接交給唐西奇（Luka Doncic）。他的這個動作讓里夫斯也大讚：「真的非常有風度。」
事實上對於安戴托昆波來說，對比兩年前他們與溜馬因爭奪新人的「比賽用球權」而爆發衝突，此次風波顯得相當和平。
當時溜馬隊員們想要把比賽球送給菜鳥希布維（Oscar Tshiebwe），然而當晚轟下生涯新高64分的安戴托昆波也是想保留這顆球作紀念，最終導致雙方在球員通道爆發衝突。
當年風波主角「字母哥」如今成了公道伯。在他的相挺之下，唐西奇後來順利把球帶回休息室後，親手交給了蒂埃羅。
「一開始我沒意識到這一切都是為了我。但我真的很感謝這支球隊。這顯示我們多麼團結，也多麼希望彼此成功。」蒂埃羅說：
蒂埃羅是今年第二輪36順位新秀，他因為左膝手術缺席前13場比賽，今天由於史馬特（Marcus Smart）與八村壘（Rui Hachimura）休兵，因此板凳席上的蒂埃羅獲得上場機會。最終他上場4分41秒，得到4分1籃板，完成他在聯盟的處女秀。
湖人用連勝完成客場5連戰的行程，取得3勝2敗，整體戰績則是提升到10勝4敗，暫居西區第4名。
「不管怎樣，我很高興他拿到那顆球，」范德比爾特說，「這是他應得的。拿到你在NBA生涯的第一分是很了不起的成就，特別是還伴隨著一場勝利。」
