NBA／「字母哥」從昔日搶球主角變公道伯 里夫斯大讚超有風度

洛杉磯湖人今天在客場以119比95痛宰公鹿，整場比賽最多領先達31分，比賽勝負早早就幾乎沒有太多懸念。不過就在比賽結束後卻發生一段看似熟悉的小插曲，成了全場另類焦點。

湖人新秀蒂埃羅（Adou Thiero）此戰首次登上NBA舞台，攻下生涯前4分，包含最後1分鐘的精彩爆扣。終場一響，湖人前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）立刻抱住比賽用球，準備帶回休息室送給完成生涯里程碑的隊友。

然而，在范德比爾特還來不及把球帶回休息室之前，主裁判弗雷爾（Pat Fraher）卻把球從他手中拿走，然後帶到中場交給公鹿隊的場邊工作人員。

Giannis is a REAL ONE 💯



The Lakers wanted the game ball for Adou Thiero, who scored his first NBA points, but the refs were not allowing it.



Giannis stepped in and secured it for the young fella ❤️ pic.twitter.com/2ABmAjwEc3 — Lakers All Day Everyday (@LADEig) 2025年11月16日

范德比爾特無奈表示：「我只是要去拿球而已，因為這是新秀菜鳥生涯第一次得分，聯盟裡就是這樣的傳統。」

不過弗雷爾卻告訴湖人球員，這顆比賽用球是「屬於公鹿」。

里夫斯（Austin Reaves）也很錯愕：「他說那不是我能送人的球，我從沒聽過這種說法。」范德比爾特更指出，裁判甚至打算要懲戒他。

「（弗雷爾）說他要『開我罰單』。我根本不知道他在說什麼鬼。這些裁判就是想展現他們的權力之類的，我不知道。他到底想做什麼？這種事情在聯盟早就存在了，他難道想把球帶回家嗎？」

就在注意到中場發生的騷動後，公鹿球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）直接介入，他從工作人員手中拿走球，直接交給唐西奇（Luka Doncic）。他的這個動作讓里夫斯也大讚：「真的非常有風度。」

ADOU THIERO INSANE DUNK FOR HIS FIRST NBA CAREER POINTS 😭😭😭 pic.twitter.com/ipWFwzgD2d — LakeShowYo (@LakeShowYo) 2025年11月16日

事實上對於安戴托昆波來說，對比兩年前他們與溜馬因爭奪新人的「比賽用球權」而爆發衝突，此次風波顯得相當和平。

當時溜馬隊員們想要把比賽球送給菜鳥希布維（Oscar Tshiebwe），然而當晚轟下生涯新高64分的安戴托昆波也是想保留這顆球作紀念，最終導致雙方在球員通道爆發衝突。

當年風波主角「字母哥」如今成了公道伯。在他的相挺之下，唐西奇後來順利把球帶回休息室後，親手交給了蒂埃羅。

「一開始我沒意識到這一切都是為了我。但我真的很感謝這支球隊。這顯示我們多麼團結，也多麼希望彼此成功。」蒂埃羅說：

蒂埃羅是今年第二輪36順位新秀，他因為左膝手術缺席前13場比賽，今天由於史馬特（Marcus Smart）與八村壘（Rui Hachimura）休兵，因此板凳席上的蒂埃羅獲得上場機會。最終他上場4分41秒，得到4分1籃板，完成他在聯盟的處女秀。

湖人菜鳥蒂埃羅首次登上NBA舞台，上演一次精彩爆扣。。 美聯社

湖人用連勝完成客場5連戰的行程，取得3勝2敗，整體戰績則是提升到10勝4敗，暫居西區第4名。

「不管怎樣，我很高興他拿到那顆球，」范德比爾特說，「這是他應得的。拿到你在NBA生涯的第一分是很了不起的成就，特別是還伴隨著一場勝利。」

Giannis Antetokounmpo and Tyrese Haliburton shared a heated exchange following the game. pic.twitter.com/OO8rcyfuog — SportsCenter (@SportsCenter) 2023年12月14日

Adou Thiero on his teammates getting the game ball for him:



"At first I didn't even realize it was all for me, but I'm very thankful for this team and I think that shows how connected we are and how much we want each other to succeed as a team" pic.twitter.com/I1hIxFmqQ3 — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) 2025年11月16日