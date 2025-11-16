快訊

NBA／約柯奇進帳第7次大三元 金塊逆轉灰狼迎7連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
約柯奇再度繳出「大三元」成績。 路透社
約柯奇再度繳出「大三元」成績。 路透社

雖少了兩名先發，金塊隊今天在小哈德威（Tim Hardaway Jr.）和約柯奇（Nikola Jokic）「大三元」發揮下仍演出逆轉勝，以123：112擊敗灰狼隊，迎接7連勝。

金塊先發布勞恩（Christian Braun）因左腳踝扭傷，至少要缺席6場比賽，今天是成為傷兵後的第一戰。金塊另名先發強森（Cam Johnson）也因右二頭肌拉傷缺陣，不過約柯奇再有27分、12籃板和10助攻演出，本季第7度「大三元」，生涯累積第171場，離史上第二的「大O」羅賓森（Oscar Robertson）只差距10場。

小哈德威和穆雷（Jamal Murray）今天也各有23分演出，助金塊扭轉半場5分落後，下半場打出68：52的逆轉攻勢。

灰狼以藍道（Julius Randle）26分、6籃板、7助攻最佳，里德（Naz Reid）板凳出發貢獻19分，當家球星愛德華（Anthony Edwards）在金塊防守下失去節奏，雖攻下26分蛋23投錯失15球。

兩隊近3年季後賽有兩度碰頭，上季例行賽灰狼取得「橫掃」優勢，不過本季前兩度對決都是金塊奪勝。10月兩隊首度對陣，愛德華和克拉克（Jaylen Clark）都因傷缺陣。

相關新聞

NBA／唐西奇轟41分力壓字母哥 湖人24分差血洗公鹿

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）和公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo...

NBA／開季2勝10敗戰績慘澹 鵜鶘開除教頭格林

美國職籃NBA紐奧良鵜鶘隊本季出師不利，才開打12場就吞下10敗2勝的慘烈戰績，球團今天宣布開除總教練格林（Willie...

NBA／比肩喬丹連兩戰破45分！ 37歲柯瑞狂寫多項歷史紀錄

前天與馬刺交手攻下46分的柯瑞（Stephen Curry），今天再度對決又是殺紅了眼，全場砍進9記三分球、以超過6成投籃命中率狂轟49分，其中31分出現在下半場，帶領勇士在第四節一度落後10分的劣勢

NBA／艾頓「統治」禁區比肩湖人歐尼爾 里夫斯：他是怪物

湖人隊今天與西區爐主鵜鶘隊交手，中鋒艾頓（Deandre Ayton）統治禁區，成為2002年「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）後，湖人隊史首位單場20分15籃板且命中率破9成的球員。

NBA／哈登生涯第17次40分大三元 超越「大鳥」創史上最老紀錄

開季以來戰績跌落谷底的「難兄難弟」快艇和獨行俠在今天正面交鋒，而且雙方一路廝殺到2次延長賽才分出勝負；哈登（James Harden）全場25投13中包含6記三分球、11罰9中，狂轟41分14籃板11

NBA／德羅展連2場烙賽國王5連敗 衛少大三元生涯1萬助攻達陣

國王隊今天以衛斯特布魯克（Russell Westbrook）取代施羅德（Dennis Schroder）先發，前三節還能和灰狼隊打得你來我往，但末節進攻當機只拿19分，終場以110：124輸球。

