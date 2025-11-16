快訊

少林寺前住持釋永信 因職務侵占、挪用資金罪遭正式逮捕

台幣升值又成傳產惡夢？業者喊「最後一根稻草」網冷回：緩升都撐不住

痠痛時該做的第一件事不是忍耐 練好2部位成「防痠痛金鐘罩」

NBA／亞歷山大累積190場破30分 超越衛少躍居雷霆隊史第2

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
亞歷山大再寫生涯重要里程碑。 美聯社
亞歷山大再寫生涯重要里程碑。 美聯社

今天在夏洛特客場作戰的雷霆，靠著第三節一波猛烈攻守一舉擊潰黃蜂防線，江差距擴大到20分差，最終輕取對手收下5連勝，同時也是取得對戰東區球隊的23連勝，繼續展現絕對的宰制力。

第三節獨拿15分率隊衝鋒陷陣的當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），全場又拿到33分，這是他近14場比賽中第12次至少拿到30分，同時更寫下生涯重要里程碑。

根據統計，這是亞歷山大在雷霆隊史所累積的第190場破30分比賽，超越衛斯特布魯克（Russell Westbrook），躍居隊史第2多，僅次於杜蘭特（Kevin Durant）的246場。若以亞歷山大過去3年每季平均近50場破30分的速度來推算，有望在明年賽季正式超越。

另一方面，亞歷山大目前連續拿20分場次也延續到87場，逐步接近張伯倫（Wilt Chamberlain）在1963-64年賽季創下的92場史上第2長紀錄；張伯倫在1961到1963年期間曾連續126場至少拿到20分，至今仍是無人能及。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

NBA／唐西奇轟41分力壓字母哥 湖人24分差血洗公鹿

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）和公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo...

NBA／開季2勝10敗戰績慘澹 鵜鶘開除教頭格林

美國職籃NBA紐奧良鵜鶘隊本季出師不利，才開打12場就吞下10敗2勝的慘烈戰績，球團今天宣布開除總教練格林（Willie...

NBA／比肩喬丹連兩戰破45分！ 37歲柯瑞狂寫多項歷史紀錄

前天與馬刺交手攻下46分的柯瑞（Stephen Curry），今天再度對決又是殺紅了眼，全場砍進9記三分球、以超過6成投籃命中率狂轟49分，其中31分出現在下半場，帶領勇士在第四節一度落後10分的劣勢

NBA／艾頓「統治」禁區比肩湖人歐尼爾 里夫斯：他是怪物

湖人隊今天與西區爐主鵜鶘隊交手，中鋒艾頓（Deandre Ayton）統治禁區，成為2002年「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）後，湖人隊史首位單場20分15籃板且命中率破9成的球員。

NBA／哈登生涯第17次40分大三元 超越「大鳥」創史上最老紀錄

開季以來戰績跌落谷底的「難兄難弟」快艇和獨行俠在今天正面交鋒，而且雙方一路廝殺到2次延長賽才分出勝負；哈登（James Harden）全場25投13中包含6記三分球、11罰9中，狂轟41分14籃板11

NBA／德羅展連2場烙賽國王5連敗 衛少大三元生涯1萬助攻達陣

國王隊今天以衛斯特布魯克（Russell Westbrook）取代施羅德（Dennis Schroder）先發，前三節還能和灰狼隊打得你來我往，但末節進攻當機只拿19分，終場以110：124輸球。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。