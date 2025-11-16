NBA／亞歷山大累積190場破30分 超越衛少躍居雷霆隊史第2

今天在夏洛特客場作戰的雷霆，靠著第三節一波猛烈攻守一舉擊潰黃蜂防線，江差距擴大到20分差，最終輕取對手收下5連勝，同時也是取得對戰東區球隊的23連勝，繼續展現絕對的宰制力。

第三節獨拿15分率隊衝鋒陷陣的當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），全場又拿到33分，這是他近14場比賽中第12次至少拿到30分，同時更寫下生涯重要里程碑。

根據統計，這是亞歷山大在雷霆隊史所累積的第190場破30分比賽，超越衛斯特布魯克（Russell Westbrook），躍居隊史第2多，僅次於杜蘭特（Kevin Durant）的246場。若以亞歷山大過去3年每季平均近50場破30分的速度來推算，有望在明年賽季正式超越。

另一方面，亞歷山大目前連續拿20分場次也延續到87場，逐步接近張伯倫（Wilt Chamberlain）在1963-64年賽季創下的92場史上第2長紀錄；張伯倫在1961到1963年期間曾連續126場至少拿到20分，至今仍是無人能及。

