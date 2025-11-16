快訊

少林寺前住持釋永信 因職務侵占、挪用資金罪遭正式逮捕

台幣升值又成傳產惡夢？業者喊「最後一根稻草」網冷回：緩升都撐不住

痠痛時該做的第一件事不是忍耐 練好2部位成「防痠痛金鐘罩」

NBA／火箭再遭傷病問題侵襲 防守大將伊森缺席4至6周

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
火箭前鋒伊森(右)確定因腹斜肌拉傷，將缺陣約4至6週。 路透社
火箭前鋒伊森(右)確定因腹斜肌拉傷，將缺陣約4至6週。 路透社

休士頓火箭再遭傷兵困擾。總教練尤多卡（Ime Udoka）今向媒體透露，前鋒伊森（Tari Eason）確定因腹斜肌拉傷，將缺陣約4至6周。

現年24歲的伊森是在昨日火箭大勝拓荒者的比賽中因「髖部挫傷」退賽，後續經過進一步檢查後確認為腹斜肌拉傷，傷勢比球隊原先預期更為嚴重。

伊森生涯初期已遭遇多次傷病困擾，前兩個賽季合計僅出賽79場。本季開季至今，他在11場比賽中場均繳出11.5分、5.2籃板，但又一次因傷缺席，讓他持續維持穩定貢獻的腳步受到影響。

火箭目前戰績逐漸回穩，但在少了伊森的防守強度與替補火力後，球隊輪換勢必再度面臨調整，包括哈勒戴（Aaron Holiday）、泰特（Jae'Sean Tate）和老臣格林（Jeff Green）可能都會增加出賽時間，提供防守反擊或是外線需求。

另一方面，伊森在今年休賽季並未與火箭達成延長合約，他將會在明年夏天成為受限制自由球員，這次傷勢也為他的續約前景增添更多不確定性。

