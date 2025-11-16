快訊

NBA／亞歷山大飆33分打下黃蜂 雷霆對戰東區球隊豪取23連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
亞歷山大今天全場轟下33分。 路透社
亞歷山大今天全場轟下33分。 路透社

上季包辦雙料MVP的雷霆隊當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），今天全場轟下33分，加上霍姆葛倫（Chet Holmgren）挹注25分，率隊下半場甩開黃蜂隊糾纏，以109：96收下5連勝，面對東區球隊的連勝場次也推進到跨季23場。

上半場兩隊11度打平、11度互換領先，雷霆第二節一度6分領先，半場打完也只取得55：52優勢，不過雷霆第三節打出一波16：1攻勢拉開差距，三節打完領先擴大到87：70，為連勝奠定勝基。

亞歷山大今天再有33分演出，開季前14場出賽就有12場在30分以上；霍姆葛倫25分、8籃板，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）12分、12籃板、5助攻，替補的米契爾（Ajay Mitchell）贊助14分，聯手助隊打下近24場客場的22勝，13勝1敗持續在西區獨走。

黃蜂少了肩膀受傷的米勒（Brandon Miller）和小鮑爾（LaMelo Ball），布里吉斯（Miles Bridges）今天拿15分已是全隊最高，塞克斯頓（Collin Sexton）、迪亞巴特（Moussa Diabate）和卡克布倫納（Ryan Kalkbrenner）各拿13分。

