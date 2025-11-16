NBA／溜馬傷兵又+1！攻守悍將奈史密斯膝傷至少休4周

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
奈史密斯因左膝傷勢，至少要休息一個月。 法新社
奈史密斯因左膝傷勢，至少要休息一個月。 法新社

上季打出驚奇旅程的溜馬隊，季後賽一路打進總冠軍賽才敗給雷霆隊，但新賽季傷兵滿營，連開季打出生涯新高的奈史密斯（Aaron Nesmith）都掛彩，溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）今天表示，奈史密斯因左膝傷勢，至少要休息一個月。

26歲的奈史密斯上季季後賽扮演重要角色，23場全部先發，防守上幾乎都負責鎖死對手重點球員，像是雷霆隊威廉斯（Jalen Williams）、金塊隊布勞恩（Jalen Brunson）、公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和騎士隊葛蘭特（Darius Garland）；進攻端他三分球命中率高達4成92，是聯盟季後賽至少100次外線出手的最高命中率締造者，今年季前獲得溜馬2年4040萬美元（約12.4億台幣）的續約肯定。

溜馬本季當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）賽季報銷、托平（Obi Toppin）因右腳疲勞性骨折動刀至少要休3個，先發馬瑟倫（Bennedict Mathurin）和奈哈德（Andrew Nembhard）都有傷病影響下，奈史密斯前11戰繳出生涯最佳的15.5分，溜馬本季唯一勝場更轟下生涯新高31分，助隊擊敗勇士隊，但前一場碰太陽隊時卻也成傷兵。

溜馬今天再以111：129敗給暴龍隊，總教練卡萊爾賽前透露，奈史密斯的左膝傷勢至少要缺陣4周，至少要到12月中才會評估狀態，「但有個非常好的消息，他不用支撐物，他可以自己行走。」不過溜馬教頭也打「預防針」，他表示傷勢狀況目前仍未明，休息時間可能會再拉長，「但他恢復得很好，這是非常、非常好的消息。」

