NBA／鵜鶘持續低迷明年更無首輪籤 副總裁杜馬斯：擔憂這些沒意義

紐奧良鵜鶘隊在開季僅取得2勝10敗後，球團宣布開除總教練格林（Willie Green），結束他在紐奧良5個賽季的執教。

鵜鶘之所以陷入困境，開季0勝6敗的低迷表現與核心球員的傷勢是不容忽視的主因，王牌前鋒威廉森（Zion Williamson）本季因腿筋受傷僅出賽5場，這是他連續第4個賽季飽受傷勢影響。

此外，根據《ESPN》數據，鵜鶘成為NBA史上第一支在前6場比賽中3度輸超過30分的球隊，也是隊史首次在開季前5戰全都被攻下至少120分。球隊近期再度遭遇4連敗，迫使球團最終做出換帥決定。

格林(左)下台後改由博雷戈代理主帥。 法新社

球團籃球營運副總裁杜馬斯（Joe Dumars）表示，開除格林「與戰績無關」，他強調管理層並未設定必須達到的勝場、附加賽或季後賽門檻，而是認為球隊未能在格林的帶領下建立清晰的未來方向，因此做出異動。

「真正的決定因素不是勝負紀錄，甚至沒有要求一定要打進附加賽或季後賽。我們必須確立球隊未來的方向，而我沒有看到這個跡象。」杜馬斯說。

格林執教期間累積150勝190敗，曾於2021-22年與2023-24年帶隊打進季後賽，其中2023-24年賽季更繳出49勝佳績，但今年的混亂狀態讓球團不得不重新調整。

助理教練博雷戈（James Borrego）將接任本季代理總教練。博雷戈曾擔任夏洛特黃蜂總教練，今夏也曾入選湖人與騎士總教練的最終名單，甚至收到尼克與金塊邀請擔任首席助理教練，但他最終選擇留在鵜鶘。

鵜鶘籃球營運副總裁杜馬斯。 美聯社

杜馬斯表示，博雷戈將完整執教至球季結束，並強調球隊的輪換與上場時間決策「完全由教練決定」，球團不會下達任何強制要求，包括使用今年首輪第7順位選進的後衛費爾斯（Jeremiah Fears）或13順位新秀昆恩（Derik Queen）。

鵜鶘本季在傷病上遭逢重大打擊，除了威廉森缺陣外，波爾（Jordan Poole）因左股四頭肌拉傷缺席多場比賽，墨瑞（Dejounte Murray）仍在阿基里斯腱重傷後的恢復階段。球隊即便在休賽季補進波爾與魯尼（Kevon Looney），整體戰力仍無法完整發揮。

在選秀資產方面，鵜鶘今夏為選進昆恩，將一個2026年無保護首輪籤交易給老鷹，同時也把從溜馬取得的另一枚2026首輪籤交易回去換取2025年首輪第23順位，這導致鵜鶘在2026年完全沒有首輪籤。

鵜鶘今年首輪第7順位選進的新秀後衛費爾斯。 美聯社

對此，杜馬斯表示並不後悔，認為最重要的是眼前的球員與他們的成長，而非已經交易出去的選秀權。

「現在討論明年有沒有選秀權已經毫無意義，我更在乎我們現有的球員，以及他們未來能成長成什麼樣子。我不會因為沒有首輪選秀權而感到擔憂。」杜馬斯說。