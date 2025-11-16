NBA／開季2勝10敗戰績慘澹 鵜鶘開除教頭葛林
美國職籃NBA紐奧良鵜鶘隊本季出師不利，才開打12場就吞下10敗2勝的慘烈戰績，球團今天宣布開除總教練葛林（WillieGreen）。
美聯社報導，鵜鶘在本季例行賽以6連敗開局，其中3場更是慘輸對手30分以上。葛林似乎一度站穩腳步，領導鵜鶘連贏2場比賽，但接著又吞下4連敗，包括昨天晚間在季中錦標賽NBA盃（NBA Cup）以104比118輸給洛杉磯湖人。
鵜鶘的籃球營運執行副總裁杜馬斯（Joe Dumars）宣布了更換教頭決定，並表示改由助理教練波瑞戈（James Borrego）暫代總教練一職。鵜鶘下場比賽是明天晚間在主場迎戰金州勇士。
杜馬斯發布聲明指出：「經過謹慎評估後，我們做出更換總教練的艱難決定。我對葛林充滿敬意，並誠心感謝他對鵜鶘及紐奧良社群做出的貢獻。」
波瑞戈曾於2018年至2022年的4個賽季中擔任夏洛特黃蜂的總教練，他也曾於2014年至2015年賽季期間擔任奧蘭多魔術的臨時總教練。
