TPBL／攻城獅隊史主場首勝特攻 高國豪喊話：每一場主場都贏

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
高國豪今天攻下19分。圖／TPBL提供
高國豪今天攻下19分。圖／TPBL提供

上周在土洋聯手下擊敗天敵新北國王隊的新竹御嵿攻城獅隊，今天迎接新竹縣立體育館主場開幕戰，本場比賽攻城獅也延續火燙手感，包括雙衛高國豪、曾柏喻得分都來到雙位數，加上全隊共計投進13顆三分球，幫助攻城獅以102：85擊敗新北中信特攻隊，也是攻城獅隊史首度在新竹主場擊敗特攻。

攻城獅上賽季碰上新北雙雄國王與特攻共計12場比賽吞下11敗，唯一一勝則是在新莊體育館擊敗特攻，不過在上周攻城獅先是成功踢館國王主場，拿下加入TPBL後對戰國王的首勝後，今天在主場迎戰特攻也是打得虎虎生風。

攻城獅先發球員今天在上半場就火力全開，共計投進5記三分球，團隊6名球員合計7記三分球，其中包括李啟瑋一人就包辦兩顆，幫助攻城獅在上半場打完就取得15分的領先優勢。

儘管易籃後攻城獅一度出現進攻亂流，讓特攻在雙洋將馬可與內馬合作下展開追分攻勢，不過末節攻城獅關鍵時刻回穩，靠著洋將提傑的三分球再將領先優勢擴大到雙位數，反觀特攻再度出現熄火的狀況，最終攻城獅也以17分差距收下2連勝，並賞給特攻3連敗。

攻城獅今天共計4人得分上雙，其中德魯攻下27分外帶14籃板，高國豪19分，曾柏喻13分、8助攻；特攻則是謝亞軒投進5記三分球攻下24分打出本季代表作，但其他本土球員合計僅拿下13分，成為輸球主因。

對於賽季主場開幕戰就擊敗強敵特攻，高國豪賽後表示，「我們都非常努力，不管攻守都是把教練告訴我們的策略做好，大家都非常拚，感謝所有球迷到場為我們打氣，我們的目標就是在每一次主場都是贏的。今年我們向心力跟配合度，都非常無私和相信彼此，就像今年的口號一樣『你信不信』。」

籃球
