NBA／沙米特大爆發比肩JR 哈特讚：我們需要這樣的自信

聯合新聞網／ 綜合報導
沙米特得分大爆發。 路透社
尼克今日在缺少當家後衛布朗森Jalen Brunson），且鋒線大將阿努諾比（OG Anunoby）出賽不到6分鐘便因腿筋受傷離場的情況下，最終仍以140比132擊敗熱火，寫下球隊開季以來單場得分新高。賽後，聯手轟下75分的唐斯（Karl-Anthony Towns）與沙米特（Landry Shamet），也談到今晚的爆發。

「JB（布朗森）今天缺陣，所以我們每個人都必須挺身而出。」唐斯說道。

唐斯此戰火力全開，上半場就攻下31分，全場26投13中、三分球14投6中，上陣38分鐘，繳出39分、4籃板、1助攻、1抄截的成績，正負值＋13為全場最高。

對此，在談及唐斯的火力時，沙米特也表示，「他一旦從開局就打順了，祝你好運。他的進攻會讓我們整個進攻體系完全打開。」

沙米特在下半場全面接管比賽，第三、第四節各攻下15分。上陣38分鐘，全場轟下生涯36分新高，外加2籃板、3助攻的表現，正負值＋7為全場第二高。根據統計，36分是沙米特個人生涯單場得分新高，同時，他還是尼克隊史自2013年的史密斯（J.R. Smith）之後單場得分最高的替補球員。

此外，全場繳出12分、12籃板、10助攻「大三元」表現的前鋒哈特（Josh Hart），也誇讚沙米特的爆發，「太關鍵了，他全面進攻、投籃、持球都做到位。我們需要他維持這樣的自信。」

尼克原因布朗森缺陣而使陣容深度受限，一旦再失去阿努諾比，戰力恐再受衝擊。球隊也預計將在明日為阿努諾比安排MRI，以確認傷勢程度。

儘管如此，總教練布朗（Mike Brown）仍強調團隊已做好面對傷兵潮的準備，「這就是比賽。下一個人必須挺身而出，是誰我不知道。但只要我們照著標準去打、照著方式去執行，好事就會發生。」

唐斯與沙米特聯手砍下75分。 路透社
