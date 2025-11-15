NBA／活塞綠葉群鬥志高逆轉奪9連勝 主帥大讚：我們都是狠狗！

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
活塞在主力球員傷兵滿營下擊敗76人，總教練在賽後大力稱讚球隊的鬥志。 美聯社。
活塞在主力球員傷兵滿營下擊敗76人，總教練在賽後大力稱讚球隊的鬥志。 美聯社。

即使在主力球員傷兵滿營的情況下，底特律活塞今日仍以114比105逆轉擊敗費城76人，順利收下9連勝，寫下自2007-08年賽季以來最長連勝紀錄。總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）也在賽後大力稱讚球隊的鬥志。

「我不意外，他們就是有那股狠勁。我們這群人就是喜歡混亂、喜歡髒、喜歡打到很硬的比賽。我們會逼對手進入那種節奏，看他們怎麼反應。我們更衣室裡是一群狠狗，他們就愛這種風格。」比克斯塔夫表示。

活塞本場比賽展現強大外線火力，全場投進本季新高的17顆三分球，命中率超過41%。儘管第三節一度落後12分，但第四節僅讓76人拿到15分，成功上演逆轉秀。

值得一提的是，在當家主控康寧漢（Cade Cunningham）因傷缺席下，雙向合約後衛詹金斯（Daniss Jenkins）再度扮演關鍵人物，包括第三節結束前，他在從中場外投進一記超遠壓哨三分，讓活塞士氣大振。詹金斯本場上陣35分鐘，攻下19分、8助攻、3籃板、1抄截的表現，投進5記三分球。

此外，在周二對巫師一役，詹金斯也投進關鍵三分，將比賽帶入延長賽，最終收下勝利。該場比賽，他亦繳出24分、8籃板、3助攻、4抄截，外帶4記三分的好表現。不僅如此，週四交手公牛時，詹金斯也繳出18分、4籃板、12助攻、2抄截的數據。

對此，詹金斯也在賽後笑說， 「不瞞你說，我不能透露我的祕訣，但我真的一直在練那種投籃。我們都是狠狗、狠小子。」

活塞本場多名主力包括康寧漢、哈里斯（Tobias Harris）、湯普森（Ausar Thompson）、杜倫（Jalen Duren）等均因傷缺席。下一戰，活塞將於主場迎戰溜馬，力拚球隊10連勝紀錄。

Cade Cunningham Tobias Harris Thompson 杜倫 76人 公牛 湯普森 活塞 巫師
