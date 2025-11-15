聽新聞
NBA／賽前熱身穿Kobe簽名戰靴 柯瑞告別UA合體Nike引熱議
日前才與代言球鞋品牌「Under Armour」解除合作關係的柯瑞（Stephen Curry），今天作客聖城就在熱身時穿上已故球星布萊恩（Kobe Bryant）的簽名鞋「Nike Kobe 6 Protro Mambacita Sweet 16」，球鞋左右腳分別印有「Kobe」和「Gigi」的字樣，鞋側還有女兒的2號球衣背號，以作為紀念。
這是柯瑞相隔12年來再度穿上Nike球鞋，引發球迷熱烈討論，布萊恩的遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）也在IG限時動態以祈禱手勢貼圖致意。柯瑞也表示自己這樣做就是想表達敬意。
值得一提的是，柯瑞到了正式比賽陸續換穿自己的UA簽名球鞋，並且在比賽中狂轟9記三分球，全場攻下49分，成為喬丹（Michael Jordan）之後首位超過37歲依然可以連兩戰破45分的球員；同時在30歲之後累積44次破40分的比賽，也追平喬丹歷史紀錄。
柯瑞進入聯盟之初就是「Nike」旗下球員，直到2014年才被「Under Armour」簽下，隨後推出個人鞋款，雙方還共同打造出獨立子品牌「Curry Brand」。在2026年6月推出簽名戰靴「Curry 13」之後，之後就不會再推柯瑞的UA球鞋。
