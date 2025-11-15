NBA／賽前熱身穿Kobe簽名戰靴 柯瑞告別UA合體Nike引熱議

日前才與代言球鞋品牌「Under Armour」解除合作關係的柯瑞（Stephen Curry），今天作客聖城就在熱身時穿上已故球星布萊恩（Kobe Bryant）的簽名鞋「Nike Kobe 6 Protro Mambacita Sweet 16」，球鞋左右腳分別印有「Kobe」和「Gigi」的字樣，鞋側還有女兒的2號球衣背號，以作為紀念。

這是柯瑞相隔12年來再度穿上Nike球鞋，引發球迷熱烈討論，布萊恩的遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）也在IG限時動態以祈禱手勢貼圖致意。柯瑞也表示自己這樣做就是想表達敬意。

Just one day after ending his partnership with Under Armour, Stephen Curry is playing in Nikes.pic.twitter.com/x2UkT31GmT — Joe Pompliano (@JoePompliano) 2025年11月15日

KKKKKKKKK Stephen Curry usando Nike pqp



VAI ACONTECER pic.twitter.com/9KKWgjkNTA — Filho do Stephen Curry (@criadocurry) 2025年11月15日

值得一提的是，柯瑞到了正式比賽陸續換穿自己的UA簽名球鞋，並且在比賽中狂轟9記三分球，全場攻下49分，成為喬丹（Michael Jordan）之後首位超過37歲依然可以連兩戰破45分的球員；同時在30歲之後累積44次破40分的比賽，也追平喬丹歷史紀錄。

Stephen Curry wearing the Nike Kobe 6 Protro "Mambacita" after departing Under Armour and entering sneaker free agency 🐍🤯😮‍💨 @StephenCurry30 pic.twitter.com/mMBfOHKyrR — KicksFinder (@KicksFinder) 2025年11月15日

柯瑞進入聯盟之初就是「Nike」旗下球員，直到2014年才被「Under Armour」簽下，隨後推出個人鞋款，雙方還共同打造出獨立子品牌「Curry Brand」。在2026年6月推出簽名戰靴「Curry 13」之後，之後就不會再推柯瑞的UA球鞋。

49 POINTS. 9 TRIPLES. 🤯



Stephen Curry records his second-straight 40-point game for the 1st time since November 2022!



He is now 1 of 2 players in NBA history to record back-to-back games of 45+ points after turning 35 years old!



The other? Michael Jordan. pic.twitter.com/6cIGnYLXi1 — NBA (@NBA) 2025年11月15日

柯瑞後來在比賽中改穿自己的球鞋。 路透社

柯瑞此戰多次換穿不同球鞋。 路透社