NBA／艾頓「統治」禁區比肩湖人歐尼爾 里夫斯：他是怪物

湖人隊今天與西區爐主鵜鶘隊交手，中鋒艾頓（Deandre Ayton）統治禁區，成為2002年「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）後，湖人隊史首位單場20分15籃板且命中率破9成的球員。

艾頓上場36分鐘，11投10中，得到20分16籃板2助攻，還有2抄截1火鍋，正負值+35全隊最高。里夫斯（Austin Reaves）也進帳31分，唐西奇（Luka Doncic）24分12助攻，三劍客攜手幫助湖人以118：104擊敗鵜鶘。

「他是怪物！」里夫斯賽後受訪時盛讚艾頓，「非常棒的上班日，正負值+35，他今晚真的太兇了！這就是我們對他的期待。」

湖人前一場被雷霆隊打爆，里夫斯透露艾頓的想法，「他前一場比賽後就說，沒有把工作做好，那正是他會去做的事。他會負責，然後努力把問題修正回來，這正是他今天做到的。」