NBA／兩戰飆95分連敗馬刺 柯瑞歸功團隊：大家一起拚出來

柯瑞（Stephen Curry）狂攻49分，再度在激烈對決中力壓溫班亞瑪（Victor Wembanyama），帶領勇士以109比108逆轉馬刺，取得本屆NBA季中錦標賽「NBA盃（NBA Cup）」的首場勝利。

這是3天內柯瑞（Stephen Curry）第二度擊敗溫班亞瑪領軍的馬刺；柯瑞繼12日轟下46分後，再度繳出代表作。

柯瑞全場26投16中，命中9記三分球，罰球8罰全中。這場在德州聖安東尼奧（San Antonio）進行、充滿張力的比賽，兩隊共計13次互換領先。

法國球星溫班亞瑪攻下26分、抓下12個籃板，福克斯（De'Aaron Fox）為馬刺貢獻24分和10次助攻。馬刺在第三節結束時以79比77領先，但在決勝節遭柯瑞轟下14分逆轉。

溫班亞瑪在第四節拿下10分，其中一次補籃讓馬刺在比賽剩1分05秒時取得108比105領先。勇士巴特勒（Jimmy Butler）切入上籃追到只剩1分差距；溫班亞瑪封阻巴特勒的出手，但福克斯對柯瑞犯規，柯瑞穩健罰進致勝兩球。溫班亞瑪和福克斯最後關鍵時刻3次出手跳投都未能命中，錯失扭轉戰局的機會。

柯瑞賽後表示，這兩場在聖安東尼奧拿下的拚勁十足且穩健的勝利，有助於勇士找回比賽風格。

他說：「真的很有趣。他們是一支很強的球隊，能在這裡連贏兩場，意義重大。」

柯瑞說：「我們眾志成城。」「我知道我得分看起來很亮眼，但這兩場勝利是大家一起拚出來的。這就是我們想要建立的方向。」

