NBA／慘遭哈登飆41分擊潰 獨行俠教頭高呼：全世界最會製造犯規的球員

快艇今作客獨行俠主場，兩隊一路激戰至第2次延長賽才分出勝負，最終在哈登（James Harden）狂轟41分的帶領下，球隊以133：127奪勝，也讓獨行俠總教練基德（Jason Kidd）對其表現刮目相看。

談到如何防守哈登時，基德表示，「你必須把手舉起來，他是全世界最會製造犯規的球員之一。他很清楚自己該做什麼。他不一定要靠投籃得分，走上罰球線也是得分的一種方式。」

「他總能找到自己想要的出手，這就是偉大球員和一般球員的差別。」基德補充道。

哈登此戰出賽51分03秒，寫下個人生涯單場出賽時間新高，繳出41分、14籃板、11助攻、1抄截、2火鍋的「大三元」表現，全場25投13中、三分球12投6中、罰球11罰9中，成為史上最老達成40分大三元的球員。

James Harden tallies the first 40-point triple-double in @LAClippers franchise history!



🤩 41 PTS

🤩 14 REB

🤩 11 AST



LAC moves to 2-0 in @emirates NBA Cup West Group B! pic.twitter.com/plGLwls0FC — NBA (@NBA) 2025年11月15日