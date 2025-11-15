快訊

把握周末好天氣！冷空氣強襲「全台大降溫」 北部最凍剩14度

怎流出？彰化文雅畜牧場疑偷賣芬普尼毒蛋至台中 3.24萬顆恐吃下肚

關稅從39％降至15％！瑞士「秘密武器」曝光 川普滿意直呼做得好

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／比肩喬丹連兩戰破45分！ 37歲柯瑞狂寫多項歷史紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞對馬刺兩戰狂砍95分。 美聯社
柯瑞對馬刺兩戰狂砍95分。 美聯社

前天與馬刺交手攻下46分的柯瑞（Stephen Curry），今天再度對決又是殺紅了眼，全場砍進9記三分球、以超過6成投籃命中率狂轟49分，其中31分出現在下半場，帶領勇士在第四節一度落後10分的劣勢下，上演逆轉秀。

這是柯瑞生涯第47次單場至少命中9顆三分球，遙遙領先排名第2里拉德（Damian Lillard）的14場；值得一提的是，柯瑞開季以來已經3次至少攻下40分，成為喬丹（Michael Jordan）之後史上第2位在過37歲依然能夠連兩戰拿下至少45分的球員，兩場總和95分也是僅次喬丹，喬丹2001年在巫師復出時曾連兩戰分別拿下51分和45分。

也因此柯瑞連兩場破45分是史上達此紀錄的最老控衛，若放寬到連兩場至少46分，則是史上第一人。除此之外，柯瑞在30歲之後已經累積44次至少40分，追平喬丹保持的聯盟紀錄，接下來有望獨步江湖。

而過了35歲之後，柯瑞已經累積7次破45分，超越詹姆斯（LeBron James），獨居史上第一；至於柯瑞35歲後的破40分場次也累積達13次，超越喬丹的12次，僅次於詹姆斯的15次。

Stephen Curry 喬丹 勇士
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

NBA／比肩喬丹連兩戰破45分！ 37歲柯瑞狂寫多項歷史紀錄

前天與馬刺交手攻下46分的柯瑞（Stephen Curry），今天再度對決又是殺紅了眼，全場砍進9記三分球、以超過6成投籃命中率狂轟49分，其中31分出現在下半場，帶領勇士在第四節一度落後10分的劣勢

NBA／艾頓「統治」禁區比肩湖人歐尼爾 里夫斯：他是怪物

湖人隊今天與西區爐主鵜鶘隊交手，中鋒艾頓（Deandre Ayton）統治禁區，成為2002年「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）後，湖人隊史首位單場20分15籃板且命中率破9成的球員。

NBA／哈登生涯第17次40分大三元 超越「大鳥」創史上最老紀錄

開季以來戰績跌落谷底的「難兄難弟」快艇和獨行俠在今天正面交鋒，而且雙方一路廝殺到2次延長賽才分出勝負；哈登（James Harden）全場25投13中包含6記三分球、11罰9中，狂轟41分14籃板11

NBA／德羅展連2場烙賽國王5連敗 衛少大三元生涯1萬助攻達陣

國王隊今天以衛斯特布魯克（Russell Westbrook）取代施羅德（Dennis Schroder）先發，前三節還能和灰狼隊打得你來我往，但末節進攻當機只拿19分，終場以110：124輸球。

NBA／火箭強勢開局亞當斯籃板成關鍵 杜蘭特讚：完全沒老！

火箭隊今天以140：116大勝拓荒者隊後，開季戰績提升至8勝3敗，寫下自2019-20年球季以來最佳開局。32歲中鋒「水行俠」亞當斯（Steven Adams）攻下5分並抓下11個籃板，隊友「死神」杜

NBA／賽前熱身穿Kobe簽名戰靴 柯瑞告別UA合體Nike引熱議

日前才與代言球鞋品牌「Under Armour」解除合作關係的柯瑞（Stephen Curry），今天作客聖城就在熱身時穿上已故球星布萊恩（Kobe Bryant）的簽名鞋「Nike Kobe 6 P

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。