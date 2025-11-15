聽新聞
NBA／比肩喬丹連兩戰破45分！ 37歲柯瑞狂寫多項歷史紀錄
前天與馬刺交手攻下46分的柯瑞（Stephen Curry），今天再度對決又是殺紅了眼，全場砍進9記三分球、以超過6成投籃命中率狂轟49分，其中31分出現在下半場，帶領勇士在第四節一度落後10分的劣勢下，上演逆轉秀。
這是柯瑞生涯第47次單場至少命中9顆三分球，遙遙領先排名第2里拉德（Damian Lillard）的14場；值得一提的是，柯瑞開季以來已經3次至少攻下40分，成為喬丹（Michael Jordan）之後史上第2位在過37歲依然能夠連兩戰拿下至少45分的球員，兩場總和95分也是僅次喬丹，喬丹2001年在巫師復出時曾連兩戰分別拿下51分和45分。
也因此柯瑞連兩場破45分是史上達此紀錄的最老控衛，若放寬到連兩場至少46分，則是史上第一人。除此之外，柯瑞在30歲之後已經累積44次至少40分，追平喬丹保持的聯盟紀錄，接下來有望獨步江湖。
而過了35歲之後，柯瑞已經累積7次破45分，超越詹姆斯（LeBron James），獨居史上第一；至於柯瑞35歲後的破40分場次也累積達13次，超越喬丹的12次，僅次於詹姆斯的15次。
