NBA／德羅展連2場烙賽國王5連敗 衛少大三元生涯1萬助攻達陣
國王隊今天以衛斯特布魯克（Russell Westbrook）取代施羅德（Dennis Schroder）先發，前三節還能和灰狼隊打得你來我往，但末節進攻當機只拿19分，終場以110：124輸球。
第二節國王靠著沙波尼斯（Domantas Sabonis）單節15分領軍，半場打完戰成平手。儘管灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）第三節豪取17分，但國王只落後1分。不過末節前段灰狼打出一波9：0攻勢，隨後一路壓制，以14分之差搶下勝利。
愛德華全場砍進30分灰狼全隊最高，藍道（Julius Randle）進帳26分11籃板。
國王方面，沙波尼斯全場拿下34分11籃板，衛斯特布魯克13分10籃板14助攻，生涯一萬助攻達陣，史上第8人。
國王球星德羅展（DeMar DeRozan）上一戰對老鷹隊只拿4分，今天對灰狼隊10投3中只攻下6分，表現十分低迷。國王記者喬治（Matt George）直呼，「交易對雙方其實都是最好的結果，讓德羅展去一支真正能打季後賽比賽的球隊，同時也能讓球隊輪換陣容更清楚。」
