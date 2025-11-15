快訊

NBA／火箭強勢開局亞當斯籃板成關鍵 杜蘭特讚：完全沒老！

聯合新聞網／ 綜合報導
亞當斯(右)展現籃板宰制力，杜蘭特(左)給予高度肯定。 美聯社。
亞當斯(右)展現籃板宰制力，杜蘭特(左)給予高度肯定。 美聯社。

火箭隊今天以140：116大勝拓荒者隊後，開季戰績提升至8勝3敗，寫下自2019-20年球季以來最佳開局。32歲中鋒「水行俠」亞當斯（Steven Adams）攻下5分並抓下11個籃板，隊友「死神」杜蘭特（Kevin Durant）給予高度肯定。

「我不覺得他老了多少。他依舊能在禁區上方完成動作，仍在進攻籃板上保持對抗性，擋拆掩護也一樣扎實。他學會作為職業球員的細節，包括如何練習、如何準備比賽。」杜蘭特表示。

杜蘭特與亞當斯曾在雷霆並肩作戰三個球季，如今再度成為隊友，杜蘭特直呼，「論天賦與技術，他依舊像10年前那個年輕的亞當斯。他經歷過傷勢，也能從傷病中反彈，展現他的心理韌性。我很感謝能再次與他並肩作戰。」

亞當斯本季在有限上場時間內，持續展現籃板端宰制力，場均上陣不到22分鐘，就能下抓下9個籃板。此外在出賽數至少7場的球員裡，亞當斯場均進攻籃板高居聯盟第2，儘管總籃板數僅排第15，但考量他是前15名之中出場時間最少的球員，更顯其效率驚人。

不僅如此，亞當斯的存在也大幅提升火箭整體籃板能力，使球隊場均籃板高達49.4個、進攻籃板高達16.2個，兩項數據皆為聯盟最高，也幫助火箭在聯盟三分出手最少（31.1 次）的情況下，仍以場均125.5分高居聯盟榜首。

另外，亞當斯本季各項數據全面提升，其中最顯著的是罰球。在杜蘭特的協助下，生涯平均僅53%的罰球命中率已提升至生涯新高78.9%。

亞當斯帶來的拚戰精神與內線壓制力，正是總教練尤多卡（Ime Udoka）與火箭所期待的團隊風格，而他在籃板端的統治力，更是推動火箭打出多年來最佳開局的關鍵。

Kevin Durant 拓荒者 火箭
