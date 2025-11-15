快訊

「要求傳下體照」前員工槓上館長陳之漢 震撼爆料性醜聞：被你這樣糟蹋

美國超狂二寶媽！趁產假獵殺「3.6米巨鱷」 將做成地毯和香腸

五星飯店buffet吃到組合干貝？業者：平日提供「美國干貝」

NBA／柯瑞猛轟49分加關鍵兩罰命中 勇士連兩戰險勝馬刺

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯瑞（Stephen Curry）狂轟49分，帶領勇士險勝馬刺。 美聯社
柯瑞（Stephen Curry）狂轟49分，帶領勇士險勝馬刺。 美聯社

在前一場比賽猛轟46分幫助勇士隊以5分差距險勝馬刺隊後，柯瑞（Stephen Curry）在今天與馬刺的二連戰中再度火力全開，不僅進帳49分，還在比賽最後6.4秒投進兩記關鍵罰球，幫助勇士以109：108險勝，收下對戰馬刺的2連勝。

勇士與馬刺在近期進行2連戰，首場比賽雙方就打得難分難解，最終馬刺雖然溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、卡瑟爾（Stephon Castle）都拿下「大三元」，但勇士在柯瑞猛攻46分領軍下，仍是收下勝利。

而今天雙方再度交手，馬刺依舊在防守端拿柯瑞絲毫沒有辦法，他在前三節打完就已經投進8記三分球拿下35分，不過馬刺在福克斯（De'Aaron Fox）、溫班亞瑪的連手開砲下仍是保有2分領先。

第四節柯瑞再度挺身而出，單節再度拿下14分，其中包括在比賽最後6.4秒投進關鍵兩罰，反觀馬刺最後一擊福克斯出手未能命中，最終勇士也在柯瑞猛轟49分領軍下，以1分差距險勝。

勇士今天以柯瑞攻下49分表現最佳，他也成為除了唐西奇（Luka Doncic）外，本季第2位3度得分在40分以上的球員，巴特勒（Jimmy Butler）則有21分進帳；至於馬刺則以溫班亞瑪26分、12籃板、3阻攻最佳，福克斯24分、10助攻。

Stephen Curry Victor Wembanyama 勇士 馬刺
×

