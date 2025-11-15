快訊

NBA／哈登生涯第17次40分大三元 超越「大鳥」創史上最老紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
哈登(左)面對狀元郎佛雷格。 法新社
哈登(左)面對狀元郎佛雷格。 法新社

開季以來戰績跌落谷底的「難兄難弟」快艇獨行俠在今天正面交鋒，而且雙方一路廝殺到2次延長賽才分出勝負；哈登（James Harden）全場25投13中包含6記三分球、11罰9中，狂轟41分14籃板11助攻2阻攻，寫下本季第2次大三元，帶領球隊以133比127勝出，中止近期6連敗頹勢。

36歲的哈登此戰出賽51分03秒，創下生涯單場出賽時間新高紀錄，也是第2次破50分鐘出賽，前一次是在2021年效力籃網時期，當時面對騎士也是2度延長，他打了50分30秒，拿到21分12助攻10籃板。

「我們最近雖然狀態不佳，但依然會展現韌性，持續全力以赴去拚戰。今晚就是最好的證明。」哈登賽後說道。哈登在今晚成為快艇隊史首位拿到40分大三元的球員。

根據統計，這是哈登生涯第17次拿到40分大三元，在聯盟歷史上僅次於「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的22次；而前一次他拿到這樣的數據已經要追溯到2021年3月17日，當時他在面對溜馬拿到42分15助攻10籃板。

另一方面，哈登也以36歲又81天的年齡超越「大鳥」柏德（Larry Bird），成為史上最老達成40分大三元的球員。

「我上場打球就是為了贏得勝利。只要付出努力，事情自然會水到渠成。」哈登說。除了哈登外，祖巴茲（Ivica Zubac）獲得27分11籃板，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）三分球8投5中得到21分，瓊斯（Derrick Jones Jr.）15分4籃板3抄截2阻攻。

獨行俠陣中以馬歇爾（Naji Marshall）和羅素（D'Angelo Russell）各拿28分為最高，狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）13投8中得到16分5籃板。

快艇雖然開季表現欠佳，但在季中錦標賽「NBA盃」小組賽卻是取得2勝0敗；至於獨行俠則是持續低迷，吞下3連敗且近8戰僅拿1勝，在西區排名僅贏過鵜鶘。

快艇 獨行俠 James Harden
