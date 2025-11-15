NBA／活塞四大主力皆傷仍逆轉奪9連勝 創近17年來最佳表現
底特律活塞在主力球員傷兵滿營的情況下仍展現強大韌性。今天在季中錦標賽「NBA盃」主場又以114比105逆轉擊敗費城76人，達成近17年最長的9連勝表現，前一次他們是在2008年取得10連勝。
活塞多名主力包括康寧漢（Cade Cunningham）、哈里斯（Tobias Harris）、湯普森（Ausar Thompson）、杜倫（Jalen Duren，）等均因傷缺席，即便少了4大先發主力，活賽還是展現強大戰力，替補群全面挺身而出。
格林（Javonte Green）拿下21分，詹金斯（Daniss Jenkins）得到19分；「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）貢獻15分，史都華（Isaiah Stewart）與勒佛特（Caris LeVert）各添14分，活賽團隊砍進17記三分球，外線命中率達41.5%，多點開花令對手難以防範。
活塞上半場以63比54領先，但第三節遭到76人猛攻，費城打出14比0攻勢，包括活塞前4分鐘5投全失還出現5次失誤，分差一度被拉開到12分。馬克西（Tyrese Maxey）在這一節也獨拿13分。
遭受重擊的活塞沒有因此氣餒，反而逐步咬回比分，特別是詹金斯在第三節終場前飆進超過「55英尺」遠壓哨三分球，一口氣把分差追至88比90，扭轉了比賽氛圍。
挾著這股追分氣勢進入第四節後，活塞乘勝追擊，打出10比2攻勢一舉反超，終場前1分44秒更在靠勒佛特的暴扣之下將比分拉開到114比103，奠定勝局。
76人當家中鋒安比德（Joel Embiid）依然缺席，馬克西砍下全場最高31分；埃奇庫姆（VJ Edgecombe）在上半場拿下13分，不過下半場僅5分進帳，得到18分7籃板3助攻。
