快訊

瑞芳站值班站長遭旅客施暴！台鐵出錢助提告：嚴厲譴責不法侵害

警告日本？大陸發布航行警告 黃海中部將實彈射擊

MLB／官網列FA市場五大先發！評今井達也不及山本由伸「但仍是一流」

NBA／活塞四大主力皆傷仍逆轉奪9連勝 創近17年來最佳表現

聯合新聞網／ 綜合外電報導
活塞靠著殘兵板凳群的發威收下9連勝。 美聯社
活塞靠著殘兵板凳群的發威收下9連勝。 美聯社

底特律活塞在主力球員傷兵滿營的情況下仍展現強大韌性。今天在季中錦標賽「NBA盃」主場又以114比105逆轉擊敗費城76人，達成近17年最長的9連勝表現，前一次他們是在2008年取得10連勝。

活塞多名主力包括康寧漢（Cade Cunningham）、哈里斯（Tobias Harris）、湯普森（Ausar Thompson）、杜倫（Jalen Duren，）等均因傷缺席，即便少了4大先發主力，活賽還是展現強大戰力，替補群全面挺身而出。

格林（Javonte Green）拿下21分，詹金斯（Daniss Jenkins）得到19分；「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）貢獻15分，史都華（Isaiah Stewart）與勒佛特（Caris LeVert）各添14分，活賽團隊砍進17記三分球，外線命中率達41.5%，多點開花令對手難以防範。

活塞上半場以63比54領先，但第三節遭到76人猛攻，費城打出14比0攻勢，包括活塞前4分鐘5投全失還出現5次失誤，分差一度被拉開到12分。馬克西（Tyrese Maxey）在這一節也獨拿13分。

康寧漢(左)和杜倫等主力皆因傷缺席。 美聯社
康寧漢(左)和杜倫等主力皆因傷缺席。 美聯社

遭受重擊的活塞沒有因此氣餒，反而逐步咬回比分，特別是詹金斯在第三節終場前飆進超過「55英尺」遠壓哨三分球，一口氣把分差追至88比90，扭轉了比賽氛圍。

挾著這股追分氣勢進入第四節後，活塞乘勝追擊，打出10比2攻勢一舉反超，終場前1分44秒更在靠勒佛特的暴扣之下將比分拉開到114比103，奠定勝局。

76人當家中鋒安比德（Joel Embiid）依然缺席，馬克西砍下全場最高31分；埃奇庫姆（VJ Edgecombe）在上半場拿下13分，不過下半場僅5分進帳，得到18分7籃板3助攻。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

NBA／唐西奇助攻艾頓轟炸鵜鶘禁區 湖人季中錦標賽2連勝

湖人隊今天在NBA季中錦標賽中作客鵜鶘隊主場，在團隊共3人得分突破20分，其中里夫斯（Austin Reaves）進帳3...

NBA／得罪獨行俠湯普森後馬上出事！ 貝佛利因重罪遭警逮捕

前NBA球員「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）遭到逮捕，據《TMZ Sports》報導，他在德州因攻擊重罪被警方拘留。 貝佛利當地時間周五被逮，根據監獄紀錄，貝佛利被控攻擊家庭

NBA／稱2026新秀天賦不下佛雷格 NBA高管：某些隊已瘋狂擺爛

獨行俠隊近期傳出可能進行陣容異動，將以選秀狀元佛雷格（Cooper Flagg）作為核心展開重建之路，而他至今繳出平均1...

NBA／哈里森爭議延燒！ 曝戴維斯竟享「特別待遇」超越唐西奇

隨著獨行俠日前宣布開除總經理哈里森（Nico Harrison），外界原以為唐西奇（Luka Doncic）的交易風波將劃下句點。然而，更多內部細節陸續曝光，甚至傳出戴維斯（Anthony Davis

NBA／活塞四大主力皆傷仍逆轉奪9連勝 創近17年來最佳表現

底特律活塞在主力球員傷兵滿營的情況下仍展現強大韌性。今天在季中錦標賽「NBA盃」主場又以114比105逆轉擊敗費城76人，達成近17年最長的9連勝表現，前一次他們是在2008年取得10連勝。 活

NBA／熱火後衛直言沒布朗森尼克更難打 兩大板凳暴徒飆分驗證

邁阿密熱今天在「NBA盃」作客挑戰紐約尼克，此戰紐約當家後衛布朗森（Jalen Brunson）因右腳踝扭傷確定缺陣，然而，熱火後衛米契爾（Davion Mitchell）賽前卻表示，沒有布朗森的尼克

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。