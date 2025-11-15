NBA／哈里森爭議延燒！ 曝戴維斯竟享「特別待遇」超越唐西奇

隨著獨行俠日前宣布開除總經理哈里森（Nico Harrison），外界原以為唐西奇（Luka Doncic）的交易風波將劃下句點。然而，更多內部細節陸續曝光，甚至傳出戴維斯（Anthony Davis）曾享有與唐西奇截然不同的待遇。

根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）在《Howdy Partners》節目中的爆料，哈里森曾批准將戴維斯的私人醫療團隊直接納入球隊薪資名單，而相同待遇從未提供給唐西奇。

「AD現在受傷了，但他覺得自己已經健康。他的私人醫療人員也在獨行俠的薪水名單上，這是唐西奇從來沒有得到的待遇。」麥克馬洪說道。

哈里森爭議持續延燒。 路透社

然而，球隊的健康與體能部主管則反對讓戴維斯過早回到球場，並在會議中堅持應更謹慎處理傷勢。球隊新老闆杜蒙（Patrick Dumont）最終也支持主管的意見。

目前，獨行俠官方醫療團隊尚未宣布戴維斯可以出賽，球隊對他的右小腿拉傷採取保守態度，避免因復出過急造成二度受傷。考量戴維斯是球隊以唐西奇為代價換來的重要資產，球隊將在他的復健進度上格外謹慎。