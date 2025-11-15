NBA／哈里森爭議延燒！ 曝戴維斯竟享「特別待遇」超越唐西奇
隨著獨行俠日前宣布開除總經理哈里森（Nico Harrison），外界原以為唐西奇（Luka Doncic）的交易風波將劃下句點。然而，更多內部細節陸續曝光，甚至傳出戴維斯（Anthony Davis）曾享有與唐西奇截然不同的待遇。
根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）在《Howdy Partners》節目中的爆料，哈里森曾批准將戴維斯的私人醫療團隊直接納入球隊薪資名單，而相同待遇從未提供給唐西奇。
「AD現在受傷了，但他覺得自己已經健康。他的私人醫療人員也在獨行俠的薪水名單上，這是唐西奇從來沒有得到的待遇。」麥克馬洪說道。
然而，球隊的健康與體能部主管則反對讓戴維斯過早回到球場，並在會議中堅持應更謹慎處理傷勢。球隊新老闆杜蒙（Patrick Dumont）最終也支持主管的意見。
目前，獨行俠官方醫療團隊尚未宣布戴維斯可以出賽，球隊對他的右小腿拉傷採取保守態度，避免因復出過急造成二度受傷。考量戴維斯是球隊以唐西奇為代價換來的重要資產，球隊將在他的復健進度上格外謹慎。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言