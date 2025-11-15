快訊

瑞芳站旅客拒下車施暴台鐵人員喊「我要殺了你」 現場混亂畫面曝

NBA／熱火後衛直言沒布朗森尼克更難打 兩大板凳暴徒飆分驗證

聯合新聞網／ 綜合外電報導
布朗森右腳踝扭傷缺陣，但尼克靠替補席的強力表現收下主場勝利。 美聯社
布朗森右腳踝扭傷缺陣，但尼克靠替補席的強力表現收下主場勝利。 美聯社

邁阿密熱今天在「NBA盃」作客挑戰紐約尼克，此戰紐約當家後衛布朗森（Jalen Brunson）因右腳踝扭傷確定缺陣，然而，熱火後衛米契爾（Davion Mitchell）賽前卻表示，沒有布朗森的尼克，反而更具威脅性。

米契爾受訪時表示：「他（布朗森）不打，反而讓他們看起來更危險，因為球會更多地流動，他們傳球也會更頻繁，不會停滯；而且他們還有像麥克布萊德（Miles McBride）這種防守強悍的球員。」

布朗森本季場均28.0分、3.5籃板、6.5助攻，是尼克不可或缺的進攻核心。他在日前敗給魔術的比賽中不慎右腳踝翻船，賽後被診斷為1級扭傷，離開麥迪遜廣場花園時甚至被拍到穿著保護靴。

沙米特板凳殺出狂砍36分。 路透社
沙米特板凳殺出狂砍36分。 路透社

在缺席對熱火比賽的同時，尼克球團也將布朗森的狀態列為「每日觀察」，逐日評估後續確切的回歸時間。

這場比賽尼克原本在第三節後段僅領先熱火2分，但隨後麥克布勞德、克拉克森（Jordan Clarkson）、沙米特（Landry Shamet）合力出擊，3人從第三節末到第四節中聯手轟下29分，帶動球隊將領先差距擴大到兩位數分差。

尼克應驗了米契爾的憂慮，最終以140比132獲勝，寫下球隊開季以來單場得分新高。

雖然少了布朗森，就連鋒線大將阿努諾比（OG Anunoby）也在出賽不到6分鐘就因腿筋受傷被迫離場，但尼克替補席兩大戰將沙米特狂砍36分，其中30分出現在下半場，克拉克森也獨拿24分，加上唐斯（Karl-Anthony Towns）也勇冠三軍攻下本季新高39分。

唐斯扛重任獨拿39分。 美聯社
唐斯扛重任獨拿39分。 美聯社

熱火隊的鮑威爾（Norman Powell）飆進38分，哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）補上23分9籃板7助攻，全隊6人得分達雙位數，但在比賽後段擋不住尼克板凳暴徒的肆虐下，只能吞下2連敗。

NBA／熱火後衛直言沒布朗森尼克更難打 兩大板凳暴徒飆分驗證

邁阿密熱今天在「NBA盃」作客挑戰紐約尼克，此戰紐約當家後衛布朗森（Jalen Brunson）因右腳踝扭傷確定缺陣，然而，熱火後衛米契爾（Davion Mitchell）賽前卻表示，沒有布朗森的尼克

