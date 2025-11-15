NBA／「我要當總統」小鮑爾面試爆冷回覆 竟成灰狼拒選原因

近日，灰狼隨隊記者克勞岑斯基（Jon Krawczynski）、灰狼主帥芬奇（Chris Finch）與迪文森佐（Donte DiVincenzo）在《The Zach Lowe Show》節目中，談及2020年選秀為何最終選擇愛德華（Anthony Edwards），而非小鮑爾（LaMelo Ball）。其中，小鮑爾在面試中的一段回答，更是讓這段選秀史添上一筆頗具喜感亦困惑的插曲。

克勞岑斯基透露，灰狼當時評估包含多項因素，其中一項來自面試過程， 「他們當然選了愛德華，但最有趣的是原因，是他的面試表現並不理想。球隊問他：『退役後你想做什麼？未來有什麼志向？』小鮑爾的回答是：『我想當美國總統。』」

事實上，愛德華當時並非壓倒性狀元人選。儘管他在喬治亞大學展現頂級得分能力及運動天賦，但外界對他的組織能力、三分投射，甚至「是否真的熱愛籃球」都抱持疑問。

小鮑爾則有不同層面的疑慮，包括決策穩定度與防守。不過，憑藉身材、投籃與傳球天賦，他依然被不少人視為可能的狀元人選。最終，他以榜眼之姿被黃蜂選走。

如今，愛德華已成為聯盟頂尖球星，連續三年入選明星賽、兩度入選年度最佳陣容二隊，並連續兩年率隊闖進西區決賽；反觀小鮑爾，雖曾入選明星賽，但生涯飽受傷勢困擾，至今尚未打過季後賽。