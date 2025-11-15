NBA／稱2026新秀天賦不下佛雷格 NBA高管：某些隊已瘋狂擺爛

獨行俠隊近期傳出可能進行陣容異動，將以選秀狀元佛雷格（Cooper Flagg）作為核心展開重建之路，而他至今繳出平均15.1分、6.8籃板、3.3助攻的表現也沒有辜負外界期待，不過就有NBA高管認為，佛雷格如果放至明年選秀會有可能落至首輪第5、6順位才獲選，也因為潛力球員眾多，讓不少球隊已經瘋狂擺爛。

從高中時期就名滿全美的佛雷格，今年以救世主姿態降臨獨行俠，不過開季在總教練基德（Jason Kidd）希望他轉打控球的情況下，讓佛雷格一度出現適應不良的狀況，不過隨著經驗的累積，佛雷格也逐漸展現外界所期待的全能身手，這也讓獨行俠開始出現希望圍繞著他進行重建的聲音。

儘管佛雷格是否能夠像是唐西奇（Luka Doncic）一樣，成為球隊的下個救世主還需要時間應證，但一名NBA高管在近日受訪時就表示，明年選秀會將有更多充滿潛力的球員投入，即使把佛雷格放到明年選秀會，他可能也只能成為探花，甚至是落到第5、6順位，「明年新秀潛力是非常高的，這也是現在有些球隊已經開始瘋狂擺爛的原因，他們都希望得到這些超高潛力的新秀之一。」

而根據ESPN明年選秀預測分析，其中最受關注的包括堪薩斯大學搖擺人彼特森（Darryn Peterson）、楊百翰大學前鋒迪班薩（AJ Dybantsa）以及杜克大學前鋒小布瑟（Cameron Boozer），其中小布瑟的父親正是目前在爵士隊擔任球探的退役球員布瑟（Carlos Boozer）；此外，包括田納西前鋒阿門特（Nate Ament）、北卡長人威爾森（Caleb Wilson）、路易斯威爾後衛布朗（Mikel Brown Jr.）都有機會衝擊前三順位。