NBA／得罪獨行俠湯普森後馬上出事！ 貝佛利因重罪遭警逮捕

前NBA球員「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）遭到逮捕，據《TMZ Sports》報導，他在德州因攻擊重罪被警方拘留。

貝佛利當地時間周五被逮，根據監獄紀錄，貝佛利被控攻擊家庭或同住成員，妨礙呼吸或血液循環，這在當地屬於三級重罪。他的保釋金為4萬美元（約122萬新台幣），目前已支付，預計今天稍晚獲釋。

貝佛利的NBA生涯以頂尖防守能力聞名，曾效力火箭、快艇、灰狼、湖人、公牛、76 人，最後一次在NBA出賽是2023-24賽季效力公鹿隊。

貝佛利目前正經營個人Podcast節目，獲得不少球迷關注，但近期他宣稱獨行俠隊老將湯普森（Klay Thompson）開季表現不佳，原因與女友梅根尤物（Megan Thee Stallion）有關，來賓「白巧克力」威廉斯（Jason Williams）更是幫腔使用性羞辱字眼，遭到湯普森火大回擊，引發球迷議論。