NBA／勇士庫明加膝傷再拉警報！將缺席NBA盃對決馬刺之戰

勇士隊今天將於主場迎戰馬刺隊，進行NBA盃分組賽。原本球隊宣布庫明加（Jonathan Kuminga）為「出賽成疑」，最終仍確定因雙膝肌腱炎確定缺陣。

好消息是，根據《ESPN》記者史萊特（Anthony Slater）報導，庫明加的傷勢沒有結構性損傷，因此預計不會缺陣太久。

勇士球團表示，庫明加仍需缺陣一段時間，目前以謹慎為主，希望能減緩他近期感受到的疼痛。

事實上，根據《The Athletic》報導，庫明加近期持續受到傷勢困擾，上一場也帶傷上陣，僅上場12分鐘，下半場未再回歸。

庫明加本季平均出賽27.7分鐘，繳出場均13.8分、6.6籃板、2.8助攻的成績，投籃命中率47.8%，三分命中率32.4%。