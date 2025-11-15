快訊

必勝客全台唯一「歡樂吧吃到飽」回歸！ 大人漲30元、兒童降100元

「碰」一聲巨響！23歲保全清晨環南市場墜樓...全身骨折急送醫

蘋果聯名三宅一生魅力難擋？iPhone Pocket被酸醜「照樣賣到缺貨」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／稱獨行俠早該開除哈里森 諾維茨基：不該讓陰影籠罩佛雷格

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
獨行俠傳奇球星諾維茨基。 路透
獨行俠傳奇球星諾維茨基。 路透

獨行俠隊在日前宣布開除總經理哈里森（Nico Harrison），為過去一段時間的唐西奇（Luka Doncic）交易風波劃下句點，而身為獨行俠隊史最偉大的球星，諾維茨基（Dirk Nowitzki）近日在受訪時也強調，獨行俠早該在夏天就開除哈里森，不該讓負面能量的陰影籠罩到佛雷格（Cooper Flagg）時代。

哈里森在今年2月將唐西奇送往湖人隊後，始終無法獲得獨行俠球迷的諒解，尤其交易來的戴維斯（Anthony Davis）還因傷病問題打打停停，這也讓獨行俠球團在開季戰績不如預期後，宣布將哈里森開除。

對於獨行俠球團總算做出開除哈里森的決定，諾維茨基在近日受訪時就表示，「我覺得球隊現在有太多干擾因素，事情太多了，不能再這樣下去。說實話這件事早該在夏天就發生，我不想看到這些負面能量覆蓋在佛雷格時代。但現在事已至此，我當時覺得，這群粉絲很忠誠，很幸運能跟他們相處21年，也清楚他們不會像人們說得如此輕易就釋懷這件事，因為他們充滿熱情。」

諾維茨基直言，唐西奇的交易案於情於理都完全說不通，也讓球迷感到莫名其妙，尤其球隊前一年才打進總冠軍賽，還放棄過那麼多籌碼來以唐西奇為核心打造球隊，在去年唐西奇傷退前他們還打出17戰14勝的表現，沒有人會想到那是唐西奇在獨行俠的最後一戰，「這真的是令人難過的結局，球迷覺得自己被剝奪了見證結局的機會，沒看到唐西奇成長為一名未來冠軍之星，這感覺讓人心碎。」

獨行俠 Dirk Nowitzki Luka Doncic Cooper Flagg
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

NBA／獨行俠傳討論雙星交易可能性 沃爾透露戴維斯已有離意

NBA／唐西奇重申愛達拉斯但專注湖人 盛讚雷霆「冠軍有原因」

NBA／哈里森難逃遭開除命運 獨行俠老闆：對推動球隊方向至關重要

NBA／唐西奇本季第二次灌籃超越上季 聰明哥：他平常都在裝

相關新聞

NBA／得罪獨行俠湯普森後馬上出事！ 貝佛利因重罪遭警逮捕

前NBA球員「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）遭到逮捕，據《TMZ Sports》報導，他在德州因攻擊重罪被警方拘留。 貝佛利當地時間周五被逮，根據監獄紀錄，貝佛利被控攻擊家庭

NBA／稱2026新秀天賦不下佛雷格 NBA高管：某些隊已瘋狂擺爛

獨行俠隊近期傳出可能進行陣容異動，將以選秀狀元佛雷格（Cooper Flagg）作為核心展開重建之路，而他至今繳出平均1...

NBA／稱獨行俠早該開除哈里森 諾維茨基：不該讓陰影籠罩佛雷格

獨行俠隊在日前宣布開除總經理哈里森（Nico Harrison），為過去一段時間的唐西奇（Luka Doncic）交易風...

NBA／勇士庫明加膝傷再拉警報！將缺席NBA盃對決馬刺之戰

勇士隊今天將於主場迎戰馬刺隊，進行NBA盃分組賽。原本球隊宣布庫明加（Jonathan Kuminga）為「出賽成疑」，最終仍確定因雙膝肌腱炎確定缺陣。 好消息是，根據《ESPN》記者史萊特（A

NBA／名記曝泰托姆本季有望回歸！聰明哥透露最新情況

湖人隊後衛「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）近日透露，他已主動聯繫昔日塞爾蒂克隊友泰托姆（Jayson Tatum），為他在跟腱撕裂手術後的復健情形加油打氣。 「我有跟他聊了一下，我為

NBA／雷霆開季12勝1敗 卡盧索喊話：我們替補是全聯盟最強

雷霆隊本季以驚人的開季12勝1敗開局，再次展現衛冕軍可怕陣容深度。卡盧索（Alex Caruso）甚至在昨天以121：92輕取老東家湖人隊後，直接宣告大眾，「我們的第二陣容，是全聯盟最強的第二陣容。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。