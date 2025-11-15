NBA／稱獨行俠早該開除哈里森 諾維茨基：不該讓陰影籠罩佛雷格

獨行俠隊在日前宣布開除總經理哈里森（Nico Harrison），為過去一段時間的唐西奇（Luka Doncic）交易風波劃下句點，而身為獨行俠隊史最偉大的球星，諾維茨基（Dirk Nowitzki）近日在受訪時也強調，獨行俠早該在夏天就開除哈里森，不該讓負面能量的陰影籠罩到佛雷格（Cooper Flagg）時代。

哈里森在今年2月將唐西奇送往湖人隊後，始終無法獲得獨行俠球迷的諒解，尤其交易來的戴維斯（Anthony Davis）還因傷病問題打打停停，這也讓獨行俠球團在開季戰績不如預期後，宣布將哈里森開除。

對於獨行俠球團總算做出開除哈里森的決定，諾維茨基在近日受訪時就表示，「我覺得球隊現在有太多干擾因素，事情太多了，不能再這樣下去。說實話這件事早該在夏天就發生，我不想看到這些負面能量覆蓋在佛雷格時代。但現在事已至此，我當時覺得，這群粉絲很忠誠，很幸運能跟他們相處21年，也清楚他們不會像人們說得如此輕易就釋懷這件事，因為他們充滿熱情。」

諾維茨基直言，唐西奇的交易案於情於理都完全說不通，也讓球迷感到莫名其妙，尤其球隊前一年才打進總冠軍賽，還放棄過那麼多籌碼來以唐西奇為核心打造球隊，在去年唐西奇傷退前他們還打出17戰14勝的表現，沒有人會想到那是唐西奇在獨行俠的最後一戰，「這真的是令人難過的結局，球迷覺得自己被剝奪了見證結局的機會，沒看到唐西奇成長為一名未來冠軍之星，這感覺讓人心碎。」