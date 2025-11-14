NBA／名記曝泰托姆本季有望回歸！聰明哥透露最新情況

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人隊後衛「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）近日透露，他已主動聯繫昔日塞爾蒂克隊友泰托姆（Jayson Tatum），為他在跟腱撕裂手術後的復健情形加油打氣。

「我有跟他聊了一下，我為他祈禱，希望他得到所有所需的資源，看起來他恢復得很好。你永遠不想看到聯盟裡的任何球員、任何同行遭遇那樣的傷勢。我希望他能回到球場，讓我們大家都能做好自己的工作、養家餬口。」史馬特表示。

此外，泰托姆日前也在社群平台發布最新近況，提醒外界他動刀滿六個月。

值得一提的是，NBA分析師海恩斯（Chris Haynes）在《NBA TV》上透露，泰托姆本季例行賽有望回歸，「根據他傳給我的內容，我認為我們會在例行賽的某個時候看到他。他說自己每周訓練三次，每次45分鐘。他提到自己距離手術已經23周，狀況感覺很好。」

目前泰托姆的復健影像陸續曝光，包括衝刺跑動、雙腳起跳灌籃等動作皆已順利完成，各項跡象都顯示恢復進度良好。儘管如此，外界仍預期最可能的時間點是例行賽後半段、甚至是季末。

Jayson Tatum Marcus Smart 塞爾蒂克 湖人
