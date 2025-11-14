NBA／太陽小將正負值+52史上第3 布魯克斯曝灰熊總管曾限制他投籃

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
布魯克斯(左)、布克(右)。 美聯社
太陽隊今天在主場背靠背出賽，迎戰今年只拿1勝的溜馬隊，當家球星布克（Devin Booker）和布魯克斯（Dillon Brooks）合砍65分，終場以133：98大勝，拉出一波5連勝，目前8勝5敗位居西區第7。

太陽神射手艾倫（Grayson Allen）因為膝蓋受傷，只打12分鐘就提前退場。布魯克斯和布克本場比賽輪流開火，一路壓制溜馬，讓第四節提前成為垃圾時間。

布克上場29分鐘就拿下33分7助攻，布魯克斯18投12中豪取32分。替補中鋒伊戈達羅（Oso Ighodaro）上場26分鐘得到17分7籃板3抄截3火鍋，正負值高達+52，隊史第一，史上第三僅次2017年穆特（Luc Mbah a Moute）的+57、2021年崔蘭特（Gary Trent Jr.）的+54。

布魯克斯來到太陽後出手次數大增，當被問到上一次沒有自信是何時？布魯克斯的答案是2023年季後賽他效力灰熊隊與湖人隊交手，「那輪系列賽我完全投不進，灰熊總管克萊曼（Zach Kleiman）還叫我一場只能出手6次，沒有給我信心，你能感覺到那種能量是從管理層和教練那邊傳來的。」

「球員們不會這樣，球員們只想贏球，但就是會感覺到那種氣氛，就算努力花時間練習還是投不進。那大概是最後一次（沒自信），從那時候我就把那種聲音都切斷。」布魯克斯說。

布克也盛讚布魯克斯的勤奮，「他是我遇過最勤奮的球員之一，花數小時在訓練上，甚至核心肌群受傷那段時間還在練，我還跟他說：『確定受傷還要練這麼狠？』」

太陽 Dillon Brooks Devin Booker 溜馬 灰熊
