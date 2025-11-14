NBA／雷霆開季12勝1敗 卡盧索喊話：我們替補是全聯盟最強

雷霆隊本季以驚人的開季12勝1敗開局，再次展現衛冕軍可怕陣容深度。卡盧索（Alex Caruso）甚至在昨天以121：92輕取老東家湖人隊後，直接宣告大眾，「我們的第二陣容，是全聯盟最強的第二陣容。」

卡盧索賽後毫不避諱地表示，他對雷霆替補群的能力充滿信心，「不管誰先發、誰缺陣，我們第二組五人都比聯盟其他球隊的第二組還強，這不是不尊重誰，只是我對自己和隊友都有信心。」

他進一步指出，雷霆替補群的成功，來自三大要素，「我們打球就是有這種自信，很多是來自我們的能量、防守的黏著度，以及在進攻端能打得很隨性但保持流暢。」

值得注意的是，雷霆本季多場勝利靠著防守壓制以及替補爆發，主力球員經常在只第三節打完便提早休息。截至目前，雷霆已有8場勝利以至少14分差拿下，徹底展現奪冠班底的成熟度。

談到自身定位，卡盧索坦言他與替補角色完全契合，「我大部分生涯都是替補出發，這角色我太熟悉了。如果先發開局慢，你要帶能量、把節奏拉回來；如果先發打得好，你要把那股勢繼續延續下去。」

卡盧索更表示，與同一批隊友合作一年後，他知道如何讓自己進入狀態，也知道如何讓他人更好，「我們是衛冕軍，基本是原班人馬。大家合作一年後，我非常清楚該怎麼去引導自己、引導隊友。」