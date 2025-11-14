快訊

花蓮陸配村長被依國籍法解職打贏訴願 鄧萬華發聲了

可以回家了！馬太鞍溪新生堰塞湖殘水20萬噸 紅色警戒解除

NBA／雷霆開季12勝1敗 卡盧索喊話：我們替補是全聯盟最強

聯合新聞網／ 綜合報導
卡盧索直言雷霆替補是全聯盟最強。 法新社。
卡盧索直言雷霆替補是全聯盟最強。 法新社。

雷霆隊本季以驚人的開季12勝1敗開局，再次展現衛冕軍可怕陣容深度。卡盧索（Alex Caruso）甚至在昨天以121：92輕取老東家湖人隊後，直接宣告大眾，「我們的第二陣容，是全聯盟最強的第二陣容。」

卡盧索賽後毫不避諱地表示，他對雷霆替補群的能力充滿信心，「不管誰先發、誰缺陣，我們第二組五人都比聯盟其他球隊的第二組還強，這不是不尊重誰，只是我對自己和隊友都有信心。」

他進一步指出，雷霆替補群的成功，來自三大要素，「我們打球就是有這種自信，很多是來自我們的能量、防守的黏著度，以及在進攻端能打得很隨性但保持流暢。」

值得注意的是，雷霆本季多場勝利靠著防守壓制以及替補爆發，主力球員經常在只第三節打完便提早休息。截至目前，雷霆已有8場勝利以至少14分差拿下，徹底展現奪冠班底的成熟度。

談到自身定位，卡盧索坦言他與替補角色完全契合，「我大部分生涯都是替補出發，這角色我太熟悉了。如果先發開局慢，你要帶能量、把節奏拉回來；如果先發打得好，你要把那股勢繼續延續下去。」

卡盧索更表示，與同一批隊友合作一年後，他知道如何讓自己進入狀態，也知道如何讓他人更好，「我們是衛冕軍，基本是原班人馬。大家合作一年後，我非常清楚該怎麼去引導自己、引導隊友。」

卡盧索 雷霆
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

NBA／女友遭瘋狗貝、白巧克力性羞辱 獨行俠湯普森怒轟：真噁心

獨行俠隊老將湯普森（Klay Thompson）開季表現不佳，沒想到前NBA球員「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）和「白巧克力」威廉斯（Jason Williams）竟牽扯到湯普森女

NBA／名記曝泰托姆本季有望回歸！聰明哥透露最新情況

湖人隊後衛「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）近日透露，他已主動聯繫昔日塞爾蒂克隊友泰托姆（Jayson Tatum），為他在跟腱撕裂手術後的復健情形加油打氣。 「我有跟他聊了一下，我為

NBA／雷霆開季12勝1敗 卡盧索喊話：我們替補是全聯盟最強

雷霆隊本季以驚人的開季12勝1敗開局，再次展現衛冕軍可怕陣容深度。卡盧索（Alex Caruso）甚至在昨天以121：92輕取老東家湖人隊後，直接宣告大眾，「我們的第二陣容，是全聯盟最強的第二陣容。」

NBA／太陽小將正負值+52史上第3 布魯克斯曝灰熊總管曾限制他投籃

太陽隊今天在主場背靠背出賽，迎戰今年只拿1勝的溜馬隊，當家球星布克（Devin Booker）和布魯克斯（Dillon Brooks）合砍65分，終場以133：98大勝，拉出一波5連勝，目前8勝5敗位

NBA／從少林寺到拜師取經！ 溫班亞瑪超狂表現令巴恩斯讚嘆

馬刺隊老將巴恩斯（Harrison Barnes）近日接受《ClutchPoints》專訪時，談到溫班亞瑪（Victor Wembanyama）本季的MVP等級表現並非意外，而是從休賽季就有跡可循。

NBA／溫班亞瑪賞格林超浮誇火鍋！ 勇士主帥揭防守秘訣

勇士隊昨天在柯瑞（Stephen Curry）全場猛轟46分下，終場以123：120險勝馬刺。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）賽後透露本場成功對付溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的關

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。