NBA／雷霆開季12勝1敗 卡盧索喊話：我們替補是全聯盟最強
雷霆隊本季以驚人的開季12勝1敗開局，再次展現衛冕軍可怕陣容深度。卡盧索（Alex Caruso）甚至在昨天以121：92輕取老東家湖人隊後，直接宣告大眾，「我們的第二陣容，是全聯盟最強的第二陣容。」
卡盧索賽後毫不避諱地表示，他對雷霆替補群的能力充滿信心，「不管誰先發、誰缺陣，我們第二組五人都比聯盟其他球隊的第二組還強，這不是不尊重誰，只是我對自己和隊友都有信心。」
他進一步指出，雷霆替補群的成功，來自三大要素，「我們打球就是有這種自信，很多是來自我們的能量、防守的黏著度，以及在進攻端能打得很隨性但保持流暢。」
值得注意的是，雷霆本季多場勝利靠著防守壓制以及替補爆發，主力球員經常在只第三節打完便提早休息。截至目前，雷霆已有8場勝利以至少14分差拿下，徹底展現奪冠班底的成熟度。
談到自身定位，卡盧索坦言他與替補角色完全契合，「我大部分生涯都是替補出發，這角色我太熟悉了。如果先發開局慢，你要帶能量、把節奏拉回來；如果先發打得好，你要把那股勢繼續延續下去。」
卡盧索更表示，與同一批隊友合作一年後，他知道如何讓自己進入狀態，也知道如何讓他人更好，「我們是衛冕軍，基本是原班人馬。大家合作一年後，我非常清楚該怎麼去引導自己、引導隊友。」
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言