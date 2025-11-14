快訊

康全電訊傳內線交易 母公司訊舟科技董座、康全副董等5人搜索約談

才傳有望回歸「玩很大」…閃兵案遭起訴 坤達經紀人10字回應

獨／全國首例「陸配村長遭解職」提訴願打贏了 花蓮縣府撤銷原機關處分

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／從少林寺到拜師取經！ 溫班亞瑪超狂表現令巴恩斯讚嘆

聯合新聞網／ 綜合報導
馬刺老將巴恩斯(右)認為溫班亞瑪(左)MVP表現並非意外。 路透
馬刺老將巴恩斯(右)認為溫班亞瑪(左)MVP表現並非意外。 路透

馬刺隊老將巴恩斯（Harrison Barnes）近日接受《ClutchPoints》專訪時，談到溫班亞瑪（Victor Wembanyama）本季的MVP等級表現並非意外，而是從休賽季就有跡可循。

「他有一個不可思議的夏天。他努力到瘋狂的程度，我覺得他的表現會證明他這段期間做了多少。」巴恩斯說道。

溫班亞瑪的休賽季行程早已引發外界高度關注，從中國少林寺汲取心性與身體訓練、到美國休士頓拜訪NASA，甚至向「非洲天王」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）與名人堂大球星賈奈特（Kevin Garnett）請教，心態、腳步、技術與身體能力全面升級。

這一切都在他上季被檢出血栓，提前結束賽季後展開。巴恩斯進一步表示，「自從我進這聯盟以來，很少有人能像他這樣，把整個夏天累積出那種等級的訓練內容。能跟他一起練到那些東西，看到他那麼投入，真的令人印象深刻。」

事實上，巴恩斯生涯與柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、唐西奇（Luka Doncic）和福克斯（De'Aaron Fox）等頂尖球星合作過，但他仍對溫班亞瑪的投入程度與天賦感到震撼。

本季溫班亞瑪本季平均上場34.3分鐘，繳出26.2分、13籃板、4助攻、1.1抄截外帶3.6火鍋的超狂表現，整體投籃命中率高達50.5%，三分球命中率34%，每場可投進1.5顆三分球，防守籃板與火鍋皆高居聯盟第一。

Victor Wembanyama 馬刺 Kevin Garnett
×

一鍵登入，專屬好禮立刻帶回家

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

NBA／女友遭瘋狗貝、白巧克力性羞辱 獨行俠湯普森怒轟：真噁心

獨行俠隊老將湯普森（Klay Thompson）開季表現不佳，沒想到前NBA球員「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）和「白巧克力」威廉斯（Jason Williams）竟牽扯到湯普森女

NBA／太陽小將正負值+52史上第3 布魯克斯曝灰熊總管曾限制他投籃

太陽隊今天在主場背靠背出賽，迎戰今年只拿1勝的溜馬隊，當家球星布克（Devin Booker）和布魯克斯（Dillon Brooks）合砍65分，終場以133：98大勝，拉出一波5連勝，目前8勝5敗位

NBA／雷霆開季12勝1敗 卡盧索喊話：我們替補是全聯盟最強

雷霆隊本季以驚人的開季12勝1敗開局，再次展現衛冕軍可怕陣容深度。卡盧索（Alex Caruso）甚至在昨天以121：92輕取老東家湖人隊後，直接宣告大眾，「我們的第二陣容，是全聯盟最強的第二陣容。」

NBA／從少林寺到拜師取經！ 溫班亞瑪超狂表現令巴恩斯讚嘆

馬刺隊老將巴恩斯（Harrison Barnes）近日接受《ClutchPoints》專訪時，談到溫班亞瑪（Victor Wembanyama）本季的MVP等級表現並非意外，而是從休賽季就有跡可循。

NBA／溫班亞瑪賞格林超浮誇火鍋！ 勇士主帥揭防守秘訣

勇士隊昨天在柯瑞（Stephen Curry）全場猛轟46分下，終場以123：120險勝馬刺。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）賽後透露本場成功對付溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的關

NBA／約柯奇是近20年最強中鋒！ 柏金斯：史上最有技巧球員

金塊隊昨天靠著當家球星約柯奇（Nikola Jokic）單節狂轟25分、全場狂砍55分的統治級表現，以130：116輕鬆戰勝快艇隊，引來前球星「牆哥」沃爾（John Wall）與球評柏金斯（Kendr

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。