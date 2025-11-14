NBA／從少林寺到拜師取經！ 溫班亞瑪超狂表現令巴恩斯讚嘆

馬刺隊老將巴恩斯（Harrison Barnes）近日接受《ClutchPoints》專訪時，談到溫班亞瑪（Victor Wembanyama）本季的MVP等級表現並非意外，而是從休賽季就有跡可循。

「他有一個不可思議的夏天。他努力到瘋狂的程度，我覺得他的表現會證明他這段期間做了多少。」巴恩斯說道。

溫班亞瑪的休賽季行程早已引發外界高度關注，從中國少林寺汲取心性與身體訓練、到美國休士頓拜訪NASA，甚至向「非洲天王」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）與名人堂大球星賈奈特（Kevin Garnett）請教，心態、腳步、技術與身體能力全面升級。

這一切都在他上季被檢出血栓，提前結束賽季後展開。巴恩斯進一步表示，「自從我進這聯盟以來，很少有人能像他這樣，把整個夏天累積出那種等級的訓練內容。能跟他一起練到那些東西，看到他那麼投入，真的令人印象深刻。」

事實上，巴恩斯生涯與柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、唐西奇（Luka Doncic）和福克斯（De'Aaron Fox）等頂尖球星合作過，但他仍對溫班亞瑪的投入程度與天賦感到震撼。

本季溫班亞瑪本季平均上場34.3分鐘，繳出26.2分、13籃板、4助攻、1.1抄截外帶3.6火鍋的超狂表現，整體投籃命中率高達50.5%，三分球命中率34%，每場可投進1.5顆三分球，防守籃板與火鍋皆高居聯盟第一。