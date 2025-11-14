NBA／溫班亞瑪賞格林超浮誇火鍋！ 勇士主帥揭防守秘訣

勇士隊昨天在柯瑞（Stephen Curry）全場猛轟46分下，終場以123：120險勝馬刺。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）賽後透露本場成功對付溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的關鍵策略。

勇士格林（Draymond Green）首節出手三分球時，溫班亞瑪罰球線附近起跳，伸長手臂封阻，超恐怖防守範圍引發球迷熱議。

96 STRAIGHT GAMES WITH A SWAT 🤯



Victor Wembanyama extends his impressive streak! pic.twitter.com/GRDqCPHCGf — NBA (@NBA) November 13, 2025

進攻端溫班亞瑪同樣展現威脅，勇士深知無法真正「封鎖」這位7呎怪物，仍決定以最直接方式面對，柯爾強調：「你必須讓他每一球都得花力氣，不能給任何輕鬆的機會。」

事實上，勇士光是上半場就派出老將格林、中鋒霍福特（Al Horford）、庫明加（Jonathan Kuminga）、理查德（Will Richard）和「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）五人輪番防守，持續施加身體對抗壓迫，策略相當有效。

本場比賽溫班亞瑪雖仍繳出31分、15籃板、10助攻的「大三元」數據，但22次出手幾乎全被干擾，出現8次失誤為全場最多，正負值－9則為全隊最多。

霍福特坦言，「我們只能盡量挑戰。我覺得我們做得不錯，盡全力限制他。」

其中最關鍵的莫過於格林的防守，雖然身高並無明顯優勢，但在力量、重心與經驗上卻全面占優，並多次破壞溫班亞瑪的第一拍進攻，讓小裴頓（Gary Payton II）能快速包夾，成功打亂對方節奏，與本季太陽隊將溫班亞瑪壓制到單場9分的策略如出一轍。

此外，根據官方數據，在溫班亞瑪的防守下，對手命中率平均下降7.6%。然而柯瑞多次切入正面挑戰溫班亞瑪，不僅成功打進，也頻頻製造犯規，全場16次罰球創下2020–2021年賽季以來最高。

「你不能跟他硬碰硬，你得找到其他方式、其他出口，只要能切進禁區，就會有選擇。」柯瑞說道。