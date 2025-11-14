快訊

名嘴批坑殺觀光客！龜吼漁港黃金果4顆988 攤商反擊：多年來明碼實價

代丟垃圾無許可證！「垃可」被檢警調查客服斷聯 官網致歉：暫停營運

還要買17？iPhone 18 Pro手機「2大改版願望」 蘋果聽到了

NBA／溫班亞瑪賞格林超浮誇火鍋！ 勇士主帥揭防守秘訣

聯合新聞網／ 綜合報導
溫班亞瑪賞格林火鍋。 法新社
溫班亞瑪賞格林火鍋。 法新社

勇士隊昨天在柯瑞（Stephen Curry）全場猛轟46分下，終場以123：120險勝馬刺。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）賽後透露本場成功對付溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的關鍵策略。

勇士格林（Draymond Green）首節出手三分球時，溫班亞瑪罰球線附近起跳，伸長手臂封阻，超恐怖防守範圍引發球迷熱議。

進攻端溫班亞瑪同樣展現威脅，勇士深知無法真正「封鎖」這位7呎怪物，仍決定以最直接方式面對，柯爾強調：「你必須讓他每一球都得花力氣，不能給任何輕鬆的機會。」

事實上，勇士光是上半場就派出老將格林、中鋒霍福特（Al Horford）、庫明加（Jonathan Kuminga）、理查德（Will Richard）和「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）五人輪番防守，持續施加身體對抗壓迫，策略相當有效。

本場比賽溫班亞瑪雖仍繳出31分、15籃板、10助攻的「大三元」數據，但22次出手幾乎全被干擾，出現8次失誤為全場最多，正負值－9則為全隊最多。

霍福特坦言，「我們只能盡量挑戰。我覺得我們做得不錯，盡全力限制他。」

其中最關鍵的莫過於格林的防守，雖然身高並無明顯優勢，但在力量、重心與經驗上卻全面占優，並多次破壞溫班亞瑪的第一拍進攻，讓小裴頓（Gary Payton II）能快速包夾，成功打亂對方節奏，與本季太陽隊將溫班亞瑪壓制到單場9分的策略如出一轍。

此外，根據官方數據，在溫班亞瑪的防守下，對手命中率平均下降7.6%。然而柯瑞多次切入正面挑戰溫班亞瑪，不僅成功打進，也頻頻製造犯規，全場16次罰球創下2020–2021年賽季以來最高。

「你不能跟他硬碰硬，你得找到其他方式、其他出口，只要能切進禁區，就會有選擇。」柯瑞說道。

Stephen Curry Victor Wembanyama Jimmy Butler Jonathan Kuminga Draymond Green 馬刺 勇士
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

NBA／女友遭瘋狗貝、白巧克力性羞辱 獨行俠湯普森怒轟：真噁心

獨行俠隊老將湯普森（Klay Thompson）開季表現不佳，沒想到前NBA球員「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）和「白巧克力」威廉斯（Jason Williams）竟牽扯到湯普森女

NBA／與UA結束合作投身球鞋自由市場 柯瑞：永遠心存感激

運動品牌Under Armour與勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）在今天發出聲明結束雙方間的長期合作關係，...

NBA／溫班亞瑪賞格林超浮誇火鍋！ 勇士主帥揭防守秘訣

勇士隊昨天在柯瑞（Stephen Curry）全場猛轟46分下，終場以123：120險勝馬刺。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）賽後透露本場成功對付溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的關

NBA／約柯奇是近20年最強中鋒！ 柏金斯：史上最有技巧球員

金塊隊昨天靠著當家球星約柯奇（Nikola Jokic）單節狂轟25分、全場狂砍55分的統治級表現，以130：116輕鬆戰勝快艇隊，引來前球星「牆哥」沃爾（John Wall）與球評柏金斯（Kendr

NBA／獨行俠傳討論雙星交易可能性 沃爾透露戴維斯已有離意

獨行俠在日前開除總經理哈里森（Nico Harrison）後，球隊陣容將進行異動的消息不斷傳出，而今天美國媒體也報導，獨...

NBA／罰球成生涯最大罩門！ 歐尼爾自虧：上帝要我保持謙卑

傳奇禁區中鋒「大鯊魚」歐尼爾（Shaquille O'Neal）在生涯巔峰時期，是史上最具破壞力、最受歡迎的球星之一。然而，歐尼爾始終擺脫不了罰球這項生涯最大罩門。近日，歐尼爾再度談到自己在罰球線屢屢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。