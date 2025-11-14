NBA／約柯奇是近20年最強中鋒！ 柏金斯：史上最有技巧球員

金塊隊昨天靠著當家球星約柯奇（Nikola Jokic）單節狂轟25分、全場狂砍55分的統治級表現，以130：116輕鬆戰勝快艇隊，引來前球星「牆哥」沃爾（John Wall）與球評柏金斯（Kendrick Perkins）的高度關注。

柏金斯在《NBA Today》節目中大膽比喻，直言約柯奇是近代最強中鋒，「約柯奇讓歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）的偉大比賽，看起來都像普通比賽。他是史上最有技巧的球員，也是近20年我看過的最強中鋒。」

除此之外，沃爾（John Wall）受邀上《Run It Back》節目時，對約柯奇的打法也給出極高讚賞，「他讓一切看起來毫不費力，好像根本不在乎籃球，這才最讓人挫折。你看到很多人付出所有努力，而他就像在場上飄一樣。」

勇奪三屆MVP的約柯奇持續展現頂級壓制力，本季平均上陣33.9分鐘，繳出28.8分、13.1籃板、10.9助攻的「場均大三元」，外帶1.8抄截與0.7火鍋，整體投籃命中率高達68.4%，多項數據皆寫下生涯新高。