快訊

陸召日大使要求撤回高市言論 日政府不為所動：對台立場未變

中國對日本怒了？要求日方撤回言論「否則後果自負」

傳統市場怎防買到毒雞蛋？資深菜販教「1招」 用手機秒辨識

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／獨行俠傳討論雙星交易可能性 沃爾透露戴維斯已有離意

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
湯普森(左)、戴維斯(右)。 美聯社
湯普森(左)、戴維斯(右)。 美聯社

獨行俠隊日前開除總經理哈里森（Nico Harrison）後，球隊陣容將進行異動的消息不斷傳出，而今天美國媒體也報導，獨行俠球團已經開始與陣中兩大球星戴維斯（Anthony Davis）與湯普森（Klay Thompson）團隊進行交易溝通，希望能找出令雙方都滿意的結果。

獨行俠在今年2月將球隊一哥唐西奇（Luka Doncic）無預警換出後，雖然換來明星前鋒戴維斯，又幸運抽中狀元籤選入備受期待的佛雷格（Cooper Flagg），不過戴維斯受到傷勢影響打打停停，佛雷格也因為角色轉換問題，仍在持續適應球隊體系與找出新打法，導致獨行俠開季表現不如預期。

在獨行俠日前宣佈開除促成唐西奇交易案的總經理哈里森後，近日也傳出可能以佛雷格為核心展開重建之路，這也讓戴維斯、湯普森的角色變得頗為尷尬，交易謠言不脛而走。

而今天美國媒體也報導，獨行俠球團確實開始針對陣容調整進行激烈討論，球員的異動恐怕是在所難免，更傳出獨行俠球團已經與戴維斯和湯普森團隊展開溝通，希望為他們尋找到理想的下家。

而前球星沃爾（John Wall）也在近日錄製節目時表示，戴維斯已經沒有留在獨行俠繼續打球的想法，可能另尋出路，其中回到家鄉芝加哥為公牛隊效力，可能會是戴維斯的選擇之一。

獨行俠 Klay Thompson Anthony Davis
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

NBA／女友遭瘋狗貝、白巧克力性羞辱 獨行俠湯普森怒轟：真噁心

NBA／唐西奇重申愛達拉斯但專注湖人 盛讚雷霆「冠軍有原因」

NBA／歡呼聲中繳賽季代表作 獨行俠湯普森：享受從板凳出發

交易AD讓佛雷格領航吧！ 獨行俠新時代清洗陣容勢在必行

相關新聞

NBA／女友遭瘋狗貝、白巧克力性羞辱 獨行俠湯普森怒轟：真噁心

獨行俠隊老將湯普森（Klay Thompson）開季表現不佳，沒想到前NBA球員「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）和「白巧克力」威廉斯（Jason Williams）竟牽扯到湯普森女

NBA／與UA結束合作投身球鞋自由市場 柯瑞：永遠心存感激

運動品牌Under Armour與勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）在今天發出聲明結束雙方間的長期合作關係，...

NBA／獨行俠傳討論雙星交易可能性 沃爾透露戴維斯已有離意

獨行俠在日前開除總經理哈里森（Nico Harrison）後，球隊陣容將進行異動的消息不斷傳出，而今天美國媒體也報導，獨...

NBA／罰球成生涯最大罩門！ 歐尼爾自虧：上帝要我保持謙卑

傳奇禁區中鋒「大鯊魚」歐尼爾（Shaquille O'Neal）在生涯巔峰時期，是史上最具破壞力、最受歡迎的球星之一。然而，歐尼爾始終擺脫不了罰球這項生涯最大罩門。近日，歐尼爾再度談到自己在罰球線屢屢

NBA／遭拓荒者暫時棄用 楊瀚森確定將在發展聯盟出賽

拓荒者隊今天宣布將「中國約柯奇」楊瀚森下放發展聯盟，將在美國時間周五和周日的比賽中上場。 楊瀚森在今年選秀首輪第16順位被拓荒者挑中，成為選秀最大黑馬。他在夏季聯賽，展現全能球風，表現備受球迷及

NBA／巴恩斯28分攻守俱佳退騎士 暴龍近7戰收下6勝

過去6場比賽拿下5勝的暴龍，今天作客騎士主場再度打出精彩一戰，在巴恩斯（Scottie Barnes）、伯爾特（Jako...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。