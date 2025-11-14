聽新聞
NBA／獨行俠傳討論雙星交易可能性 沃爾透露戴維斯已有離意
獨行俠隊日前開除總經理哈里森（Nico Harrison）後，球隊陣容將進行異動的消息不斷傳出，而今天美國媒體也報導，獨行俠球團已經開始與陣中兩大球星戴維斯（Anthony Davis）與湯普森（Klay Thompson）團隊進行交易溝通，希望能找出令雙方都滿意的結果。
獨行俠在今年2月將球隊一哥唐西奇（Luka Doncic）無預警換出後，雖然換來明星前鋒戴維斯，又幸運抽中狀元籤選入備受期待的佛雷格（Cooper Flagg），不過戴維斯受到傷勢影響打打停停，佛雷格也因為角色轉換問題，仍在持續適應球隊體系與找出新打法，導致獨行俠開季表現不如預期。
在獨行俠日前宣佈開除促成唐西奇交易案的總經理哈里森後，近日也傳出可能以佛雷格為核心展開重建之路，這也讓戴維斯、湯普森的角色變得頗為尷尬，交易謠言不脛而走。
而今天美國媒體也報導，獨行俠球團確實開始針對陣容調整進行激烈討論，球員的異動恐怕是在所難免，更傳出獨行俠球團已經與戴維斯和湯普森團隊展開溝通，希望為他們尋找到理想的下家。
而前球星沃爾（John Wall）也在近日錄製節目時表示，戴維斯已經沒有留在獨行俠繼續打球的想法，可能另尋出路，其中回到家鄉芝加哥為公牛隊效力，可能會是戴維斯的選擇之一。
