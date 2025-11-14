NBA／罰球成生涯最大罩門！ 歐尼爾自虧：上帝要我保持謙卑

傳奇禁區中鋒「大鯊魚」歐尼爾（Shaquille O'Neal）在生涯巔峰時期，是史上最具破壞力、最受歡迎的球星之一。然而，歐尼爾始終擺脫不了罰球這項生涯最大罩門。近日，歐尼爾再度談到自己在罰球線屢屢受挫的原因。

歐尼爾過去多次承認罰球問題，而在與演員安德森 （Anthony Anderson）錄製的《The Big Podcast With Shaq》中，他再度提起這段困擾自己多年的弱點，甚至半開玩笑將原因歸咎於上帝。

「那是上帝讓我保持謙卑的方法。」歐尼爾說道。

歐尼爾生涯罰球命中率僅 52.7%，也因此對手常採取刻意犯規的策略、逼迫他站上罰球線，這套戰術也因此被稱作「Hack-a-Shaq」（駭客戰術）。

普遍說法認為，駭客戰術由獨行俠前總教練尼爾森（Donald Arvid Nelson）所創，最初則是針對公牛名人堂球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）而設計。

季後賽方面，歐尼爾總計命中5935球，季後賽罰球命中率為50.4%。

有趣的是，歐尼爾罰球並非從未亮眼，在巔峰時期，歐尼爾也曾在罰球線上寫下關鍵時刻。

1999–2000年西區決賽交手拓荒者的第4戰中，他9罰全中，湖人最終在第7戰逆轉晉級，並一路奪下總冠軍；該年總冠軍賽對決溜馬第2戰，歐尼爾狂獲NBA總決賽紀錄的39次罰球出手，命中其中19球；2002–03賽季，歐尼爾生涯罰球命中率突破個人極限，寫下單季62.2%的新高。

儘管罰球生涯起伏不定，歐尼爾的統治力足以讓外界忽略這項弱點，他也以幽默態度回應自己的不足，持續成為球迷最喜愛的NBA傳奇之一。