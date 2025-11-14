NBA／遭拓荒者暫時棄用 楊瀚森確定將在發展聯盟出賽

拓荒者隊今天宣布將「中國約柯奇」楊瀚森下放發展聯盟，將在美國時間周五和周日的比賽中上場。

楊瀚森在今年選秀首輪第16順位被拓荒者挑中，成為選秀最大黑馬。他在夏季聯賽，展現全能球風，表現備受球迷及媒體肯定。

不過進入正式例行賽比賽後，他似乎無法適應NBA強度，防守弱點也被放大，因此只出賽5場，平均5.8分鐘，1.8分0.8籃板0.4阻攻，投籃命中率22%。

如今拓荒者正式將他下放發展聯盟磨練，目前拓荒者陣中還有克林根（Donovan Clingan）、威廉斯（Robert Williams III）和瑞斯（Duop Reath）名輪替陣容的長人，且拓荒者今年6勝5敗有望打季後賽，可能都是楊瀚森被棄用的原因。