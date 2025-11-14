NBA／遭拓荒者暫時棄用 楊瀚森確定將在發展聯盟出賽
拓荒者隊今天宣布將「中國約柯奇」楊瀚森下放發展聯盟，將在美國時間周五和周日的比賽中上場。
楊瀚森在今年選秀首輪第16順位被拓荒者挑中，成為選秀最大黑馬。他在夏季聯賽，展現全能球風，表現備受球迷及媒體肯定。
不過進入正式例行賽比賽後，他似乎無法適應NBA強度，防守弱點也被放大，因此只出賽5場，平均5.8分鐘，1.8分0.8籃板0.4阻攻，投籃命中率22%。
如今拓荒者正式將他下放發展聯盟磨練，目前拓荒者陣中還有克林根（Donovan Clingan）、威廉斯（Robert Williams III）和瑞斯（Duop Reath）名輪替陣容的長人，且拓荒者今年6勝5敗有望打季後賽，可能都是楊瀚森被棄用的原因。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言