MLB／沒拿MVP創史上首見悲情紀錄 水手羅利談兼顧攻守困難

水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）今年敲出60發全壘打，刷新多項歷史紀錄，卻在美聯MVP票選中，以20分之差輸給洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge），羅利也寫下一項悲情紀錄。

賈吉獲得17張第一名選票、13張第二名；羅利則是13張第一名選票、17張第二名，雙方差20積分。許多球迷在網路上替羅利抱不平，羅利的名字一度登上全美X熱搜第一。

《OptaSTATS》指出，羅利是1931年全美棒球記者協會開始投票MVP以來，唯一在季後賽球隊中轟出60 支全壘打，卻沒有拿下MVP的球員。

羅利接受MLB Network訪問，談到兼顧捕手守備和打擊左右開弓的困難，「這真的很有挑戰性，要維持兩邊揮棒狀態，同時還要處理這麼大的守備工作量、帶領整個投手群。」

「首先當然是防守優先，掌控比賽、開會制定比賽計畫，還要考慮13位投手完全不同的特性，這裡面有很多挑戰。但這就是我熱愛、每天都喜歡做的事，就是盡可能保持穩定、做好準備。」羅利說。