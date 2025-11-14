快訊

入冬首波冷氣團下周報到？ 專家估最冷時段：有機會達標

經典賽／卡洛爾接到電話了！確定要打美國隊 「不是困難的決定」

「垃可」疑代收服務停擺！用戶錢繳了垃圾還在家 網爆警方已上門調查

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／女友遭瘋狗貝、白巧克力性羞辱 獨行俠湯普森怒轟：真噁心

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森。 美聯社
湯普森。 美聯社

獨行俠隊老將湯普森（Klay Thompson）開季表現不佳，沒想到前NBA球員「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）和「白巧克力」威廉斯（Jason Williams）竟牽扯到湯普森女友梅根尤物（Megan Thee Stallion），並使用性羞辱字眼，讓湯普森火大怒轟。

湯普森開季手感不好，最近被下放板凳，本季目前出賽11場，累積8.5分2.8籃板1.9助攻，三分命中率28.9%。這樣的表現引來球迷批評，貝佛利和威廉斯更在節目上，暗示湯普森打不好和他的女友梅根有關。

「我從來沒看過湯普森這樣投不進。」貝弗利接著提到梅根，「他的日常作息被打亂了。我不是說就是她，但我在IG有看到他們，這傢伙正在玩耍。處理一件事很簡單，但當你再塞進別的東西時就會更難，你的專注力多少會跑掉一些。」

威廉斯更口出狂言，「只要一個p***y（性羞辱字眼）就能把戰艦拖過沙漠，力量就是這麼大。湯普森，我不是說一定是這樣，但搞不好就是這樣。這不是要貶低梅根，她可能是好女孩，你懂我意思嗎？我不確定她對他（湯普森）的投籃是不是也一樣好。」

這段粗暴言論完全惹毛湯普森，他火大回嗆：「把我女朋友叫成p***y，真的噁心又令人不安，尤其還是出自一個曾經在NBA打球的人。如果換我用這種方式稱呼你們老婆，你們會怎麼想？」

Klay Thompson Patrick Beverley
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

NBA／與UA結束合作投身球鞋自由市場 柯瑞：永遠心存感激

運動品牌Under Armour與勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）在今天發出聲明結束雙方間的長期合作關係，...

NBA／巴恩斯28分攻守俱佳退騎士 暴龍近7戰收下6勝

過去6場比賽拿下5勝的暴龍，今天作客騎士主場再度打出精彩一戰，在巴恩斯（Scottie Barnes）、伯爾特（Jako...

NBA／女友遭瘋狗貝、白巧克力性羞辱 獨行俠湯普森怒轟：真噁心

獨行俠隊老將湯普森（Klay Thompson）開季表現不佳，沒想到前NBA球員「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）和「白巧克力」威廉斯（Jason Williams）竟牽扯到湯普森女

NBA／火箭小將 「三分命中率聯盟第二」湯普森：不投我就揍你！

火箭昨日在主場以135：112賞給巫師10連敗，並拿下2連勝。其中，從板凳出擊的謝普德（Reed Sheppard）砍下生涯新高21分，令湯普森（Amen Thompson）都不禁開玩笑督促，「如果你

NBA／首次五對五實戰訓練無不適 詹姆斯最快下周復出寫紀錄

湖人在昨天以29分差距不敵雷霆後，目前客場之旅前3戰打完已吞下2敗，不過好消息是目前跟隨發展聯盟南灣湖人進行訓練的詹姆斯...

NBA／尼克遭魔術痛宰還傷主將！布朗森拄著拐杖離開球場

尼克今日於主場迎戰魔術，最終以107：124不敵對手，吞下本季首次主場敗仗。然而，最糟的消息不是輸球，而是主將布朗森（Jalen Brunson）在賽後穿著保護靴、拄著拐杖離開球場。《The Athl

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。