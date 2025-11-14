NBA／女友遭瘋狗貝、白巧克力性羞辱 獨行俠湯普森怒轟：真噁心

獨行俠隊老將湯普森（Klay Thompson）開季表現不佳，沒想到前NBA球員「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）和「白巧克力」威廉斯（Jason Williams）竟牽扯到湯普森女友梅根尤物（Megan Thee Stallion），並使用性羞辱字眼，讓湯普森火大怒轟。

湯普森開季手感不好，最近被下放板凳，本季目前出賽11場，累積8.5分2.8籃板1.9助攻，三分命中率28.9%。這樣的表現引來球迷批評，貝佛利和威廉斯更在節目上，暗示湯普森打不好和他的女友梅根有關。

「我從來沒看過湯普森這樣投不進。」貝弗利接著提到梅根，「他的日常作息被打亂了。我不是說就是她，但我在IG有看到他們，這傢伙正在玩耍。處理一件事很簡單，但當你再塞進別的東西時就會更難，你的專注力多少會跑掉一些。」

威廉斯更口出狂言，「只要一個p***y（性羞辱字眼）就能把戰艦拖過沙漠，力量就是這麼大。湯普森，我不是說一定是這樣，但搞不好就是這樣。這不是要貶低梅根，她可能是好女孩，你懂我意思嗎？我不確定她對他（湯普森）的投籃是不是也一樣好。」

這段粗暴言論完全惹毛湯普森，他火大回嗆：「把我女朋友叫成p***y，真的噁心又令人不安，尤其還是出自一個曾經在NBA打球的人。如果換我用這種方式稱呼你們老婆，你們會怎麼想？」