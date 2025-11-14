快訊

NBA／火箭小將 「三分命中率聯盟第二」湯普森：不投我就揍你！

聯合新聞網／ 綜合報導
昨日從板凳出擊的謝普德砍下生涯新高21分。 法新社。
昨日從板凳出擊的謝普德砍下生涯新高21分。 法新社。

火箭昨日在主場以135：112賞給巫師10連敗，並拿下2連勝。其中，從板凳出擊的謝普德（Reed Sheppard）砍下生涯新高21分，令湯普森（Amen Thompson）都不禁開玩笑督促，「如果你空檔還不投、再多運一步，我就要揍你一拳。」

賽後，謝普德透過《休士頓紀事報》記者勒娜（ Danielle Lerne）表示，「Amen 剛剛才在重訓室對我說，『如果你在空檔還不投、再多運一步，我就要揍你一拳。』」

對此，湯普森也沒有否認，甚至直接回答，「我確實說了。」

謝普德本場比賽表現亮眼，上陣24分鐘，全場攻下21分、3籃板、3助攻、2抄截、1火鍋的表現，三分球8投5中，整體投籃命中率高達72.7%。

事實上，謝普德相較上賽季表現大幅進步，不僅場均得分自4.4分躍升至12.2分，在三分球命中率高達50%的情況下，每場甚至可投進2.8顆。

值得一提的是，在「出賽大於10場、且平均出手4次三分球」的球員中，謝普德三分命中率高居聯盟第二，第一名則是隊友伊森（Tari Eason），以53.1%位居聯盟之首。

Thompson Sheppard 湯普森 巫師 謝普德 Eason
