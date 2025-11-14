聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／首次五對五實戰訓練後無不適 詹姆斯最快下周復出寫紀錄
湖人在昨天以29分差距不敵雷霆後，目前客場之旅前3戰打完已吞下2敗，不過好消息是目前跟隨發展聯盟南灣湖人進行訓練的詹姆斯（LeBron James），在昨天首度參與五對五對抗訓練後，身體並未有太多疼痛問題，有望在湖人結束客場之旅後正式歸隊。
下月將滿41歲的詹姆斯，本季因為坐骨神經痛問題，從季前訓練營一路缺席至今，儘管湖人仍是在唐西奇（Luka Doncic）領軍下於前12場比賽拿下8勝，不過詹姆斯如能盡快歸隊，對於身在今年競爭強度更勝以往西區的湖人來說，無疑是注入一劑強心針。
對於詹姆斯將迎來創造歷史的生涯第23個賽季，一位一同參與昨天對抗訓練的消息人士就指出，昨天詹姆斯參與的五對五對抗強度相當高，但他不但全程參與實戰對抗，腰部與坐骨神經都未出現不適的狀況，而詹姆斯也可望在湖人結束客場之旅回到加州後，就可能加入團隊訓練，最快下周三在主場出戰爵士的比賽就能歸隊。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言