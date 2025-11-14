NBA／首次五對五實戰訓練後無不適 詹姆斯最快下周復出寫紀錄

湖人在昨天以29分差距不敵雷霆後，目前客場之旅前3戰打完已吞下2敗，不過好消息是目前跟隨發展聯盟南灣湖人進行訓練的詹姆斯（LeBron James），在昨天首度參與五對五對抗訓練後，身體並未有太多疼痛問題，有望在湖人結束客場之旅後正式歸隊。

下月將滿41歲的詹姆斯，本季因為坐骨神經痛問題，從季前訓練營一路缺席至今，儘管湖人仍是在唐西奇（Luka Doncic）領軍下於前12場比賽拿下8勝，不過詹姆斯如能盡快歸隊，對於身在今年競爭強度更勝以往西區的湖人來說，無疑是注入一劑強心針。

對於詹姆斯將迎來創造歷史的生涯第23個賽季，一位一同參與昨天對抗訓練的消息人士就指出，昨天詹姆斯參與的五對五對抗強度相當高，但他不但全程參與實戰對抗，腰部與坐骨神經都未出現不適的狀況，而詹姆斯也可望在湖人結束客場之旅回到加州後，就可能加入團隊訓練，最快下周三在主場出戰爵士的比賽就能歸隊。