NBA／與UA結束合作投身球鞋自由市場 柯瑞：永遠心存感激

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

運動品牌Under Armour與勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）在今天發出聲明結束雙方間的長期合作關係，儘管個人品牌Curry Brand將持續獨立運作，球鞋也將計劃於2026年透過UA持續發售，但柯瑞本人也將正式投入「球鞋自由市場」。

身為NBA聯盟的招牌球星，柯瑞在2013年離開運動品牌NIKE後轉與UA簽約，隨著柯瑞在全球人氣水漲船高，也成為該品牌的最大招牌，甚至可以說是UA品牌精神的體現。

而在雙方結束長年的合作關係後，柯瑞也透過聲明表示，「UA在我的職業生涯早期給我很多信任，並給我足夠的空間去打造比球鞋更宏大、更有影響力的事業，我將永遠心存感激。柯瑞品牌所代表的，以及我所堅持的、對這項承諾的使命將永遠不會改變，他只會愈來愈強大，對於未來我充滿期待，我們將專注於積極發展，並繼續致力於為下一代貢獻。」

根據ESPN報導，隨著雙方的合作結束，柯瑞預計在未來一年可以自由選擇穿著其他品牌球鞋，並尋求新的球鞋合作協議。

NBA／唐西奇重申愛達拉斯但專注湖人 盛讚雷霆「冠軍有原因」

獨行俠隊總管哈里森（Nico Harrison）被開除，湖人隊巨星唐西奇（Luka Doncic）今天受訪時被問到相關話題，重申現在只專注於湖人。 湖人今天與聯盟最強的雷霆交手，半場就陷入38：70

NBA／巴特勒讚「球給柯瑞好事發生」 庫明加下半場沒打不是被冰

勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry）再次挺身而出，帶領球隊走出泥沼，以125：120戰勝強敵馬刺隊。「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）賽後直呼，「球給30號（柯瑞）就有好事發生。」

NBA／球迷和警衛玩「鬼抓人」 約柯奇轟55分助金塊擊沉快艇

快艇隊今天在主場面對強敵金塊隊，有球迷第四節亂入場中和警衛玩「鬼抓人」，金塊靠著當家球星約柯奇（Nikola Jokic）狂砍55分，以130：116輕鬆拿下勝利。金塊9勝2敗高居西區第2；快艇則是3

NBA／尼克遭魔術痛宰還傷主將！總教練怒批全隊：別再怪裁判

尼克今日於主場迎戰魔術，最終以107：124不敵對手，吞下本季首次主場敗仗。然而，最糟的消息不是輸球，而是主將布朗森（Jalen Brunson）在賽後穿著保護靴、拄著拐杖離開球場。《The Athl

NBA／杜蘭特、衛少曾被點名打球太自私？柏金斯揭雷霆內幕

雷霆在｢死神｣杜蘭特（Kevin Durant）、「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）與「大鬍子」哈登（James Harden）時期，被視為NBA史上最強卻無緣奪冠的球隊之一。

