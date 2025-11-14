NBA／與UA結束合作投身球鞋自由市場 柯瑞：永遠心存感激

運動品牌Under Armour與勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）在今天發出聲明結束雙方間的長期合作關係，儘管個人品牌Curry Brand將持續獨立運作，球鞋也將計劃於2026年透過UA持續發售，但柯瑞本人也將正式投入「球鞋自由市場」。

身為NBA聯盟的招牌球星，柯瑞在2013年離開運動品牌NIKE後轉與UA簽約，隨著柯瑞在全球人氣水漲船高，也成為該品牌的最大招牌，甚至可以說是UA品牌精神的體現。

而在雙方結束長年的合作關係後，柯瑞也透過聲明表示，「UA在我的職業生涯早期給我很多信任，並給我足夠的空間去打造比球鞋更宏大、更有影響力的事業，我將永遠心存感激。柯瑞品牌所代表的，以及我所堅持的、對這項承諾的使命將永遠不會改變，他只會愈來愈強大，對於未來我充滿期待，我們將專注於積極發展，並繼續致力於為下一代貢獻。」

根據ESPN報導，隨著雙方的合作結束，柯瑞預計在未來一年可以自由選擇穿著其他品牌球鞋，並尋求新的球鞋合作協議。