聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／唐西奇重申愛達拉斯但專注湖人 盛讚雷霆「冠軍有原因」
獨行俠隊總管哈里森（Nico Harrison）被開除，湖人隊巨星唐西奇（Luka Doncic）今天受訪時被問到相關話題，重申現在只專注於湖人。
湖人今天與聯盟最強的雷霆交手，半場就陷入38：70落後，最終以92：121落敗，唐西奇只得到19分7籃板7助攻。
不過賽後媒體的訪問重點是哈里森下台一事，唐西奇去年被獨行俠交易到湖人震驚全世界，如今總管哈里森被趕下台，唐西奇表示，「達拉斯這座城市、球迷和球員永遠在我心裡佔有特別的位置。我原本以為自己會永遠待在那，但結果不是這樣。那個地方對我來說永遠特別，我永遠把那當成家。」
唐西奇強調，「現在我的重心在湖人，也在努力向前走，但達拉斯永遠會有一部分留在我心裡。」
唐西奇認為今天被雷霆打爆是本季打最爛的比賽，「但他們真的打得很好。我覺得他們對我整場防守都非常出色，他們能拿冠軍是有原因的，今天就證明這點，我們必須準備得更好，這當然要從我開始。」
