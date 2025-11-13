快訊

怎繞過美監管？這家陸企4步驟鑽漏洞 買下輝達先進晶片

知情包庇？遭指提供住處讓粿王大玩婚外情 胡釋安3點聲明曝光

閃兵案不到1個月…坤達傳將回歸「綜藝玩很大」 三立回應了

NBA／尼克遭魔術痛宰還傷主將！總教練怒批全隊：別再怪裁判

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克今日於主場慘敗魔術，總教練布朗怒批全隊別再怪裁判。 美聯社。
尼克今日於主場慘敗魔術，總教練布朗怒批全隊別再怪裁判。 美聯社。

尼克今日於主場迎戰魔術，最終以107：124不敵對手，吞下本季首次主場敗仗。然而，最糟的消息不是輸球，而是主將布朗森（Jalen Brunson）在賽後穿著保護靴、拄著拐杖離開球場。《The Athletic》記者目擊布朗森以拐杖和保護靴離開更衣室，聯盟消息人士也證實此事，傷勢具體情況仍需近一步調查。

本場比賽，魔術在籃板上領先尼克11顆，罰球數也多出10次。尼克總教練布朗（Mike Brown）對此完全沒有抱怨，反而對球員頻繁與裁判理論感到失望，「上半場我們把場上一切問題都怪給裁判，但很多事本來就是我們自己的錯。對方前6分都來自罰球。我甚至不能挑戰，因為我們一直犯規，比賽一開始對方就站上罰球線，等於我們自己讓他們打得很舒服。」

「不管裁判怎麼吹，如果我們專注並打出應有的水準，就不需要依賴裁判的任何哨音。」布朗補充道。

此外，布朗也批評球隊在衝搶進攻籃板與轉換防守上雙雙失守，「球一出手，全隊只是看著，然後慢慢跑回去。」

賽後，針對球隊是否因背靠背賽程而疲勞，布朗強調，「不，我們是沒有藉口的球隊。無論連打三天都一樣，只要上場就該打對的方式。如果不行，也許我們需要更深的輪替，但不能把責任推到賽程上。」

「如果你用正確的方式打球，就算輸了也心安，但我不覺得今天我們在比賽一開始就做到該做的事。」布朗表示，球隊未能處理好對手透過擋拆、創造錯位的策略，也是失敗原因之一。

Jalen Brunson 魔術 尼克 布朗森 布朗 Athletic
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

NBA／柯瑞砍40分只是例行公事 勇士主帥：他是太陽系的太陽

勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry）今天繳出46分，帶領陷入低潮的勇士隊以125：120力克馬刺隊，總教練柯爾（Steve Kerr）賽後形容，柯瑞是太陽系中的太陽。 柯瑞昨天才病癒復出

NBA／唐西奇重申愛達拉斯但專注湖人 盛讚雷霆「冠軍有原因」

獨行俠隊總管哈里森（Nico Harrison）被開除，湖人隊巨星唐西奇（Luka Doncic）今天受訪時被問到相關話題，重申現在只專注於湖人。 湖人今天與聯盟最強的雷霆交手，半場就陷入38：70

NBA／球迷和警衛玩「鬼抓人」 約柯奇轟55分助金塊擊沉快艇

快艇隊今天在主場面對強敵金塊隊，有球迷第四節亂入場中和警衛玩「鬼抓人」，金塊靠著當家球星約柯奇（Nikola Jokic）狂砍55分，以130：116輕鬆拿下勝利。金塊9勝2敗高居西區第2；快艇則是3

NBA／尼克遭魔術痛宰還傷主將！總教練怒批全隊：別再怪裁判

尼克今日於主場迎戰魔術，最終以107：124不敵對手，吞下本季首次主場敗仗。然而，最糟的消息不是輸球，而是主將布朗森（Jalen Brunson）在賽後穿著保護靴、拄著拐杖離開球場。《The Athl

NBA／杜蘭特、衛少曾被點名打球太自私？柏金斯揭雷霆內幕

雷霆在｢死神｣杜蘭特（Kevin Durant）、「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）與「大鬍子」哈登（James Harden）時期，被視為NBA史上最強卻無緣奪冠的球隊之一。

NBA／巴特勒讚「球給柯瑞好事發生」 庫明加下半場沒打不是被冰

勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry）再次挺身而出，帶領球隊走出泥沼，以125：120戰勝強敵馬刺隊。「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）賽後直呼，「球給30號（柯瑞）就有好事發生。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。