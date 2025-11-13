NBA／尼克遭魔術痛宰還傷主將！總教練怒批全隊：別再怪裁判

尼克今日於主場迎戰魔術，最終以107：124不敵對手，吞下本季首次主場敗仗。然而，最糟的消息不是輸球，而是主將布朗森（Jalen Brunson）在賽後穿著保護靴、拄著拐杖離開球場。《The Athletic》記者目擊布朗森以拐杖和保護靴離開更衣室，聯盟消息人士也證實此事，傷勢具體情況仍需近一步調查。

本場比賽，魔術在籃板上領先尼克11顆，罰球數也多出10次。尼克總教練布朗（Mike Brown）對此完全沒有抱怨，反而對球員頻繁與裁判理論感到失望，「上半場我們把場上一切問題都怪給裁判，但很多事本來就是我們自己的錯。對方前6分都來自罰球。我甚至不能挑戰，因為我們一直犯規，比賽一開始對方就站上罰球線，等於我們自己讓他們打得很舒服。」

「不管裁判怎麼吹，如果我們專注並打出應有的水準，就不需要依賴裁判的任何哨音。」布朗補充道。

此外，布朗也批評球隊在衝搶進攻籃板與轉換防守上雙雙失守，「球一出手，全隊只是看著，然後慢慢跑回去。」

賽後，針對球隊是否因背靠背賽程而疲勞，布朗強調，「不，我們是沒有藉口的球隊。無論連打三天都一樣，只要上場就該打對的方式。如果不行，也許我們需要更深的輪替，但不能把責任推到賽程上。」

「如果你用正確的方式打球，就算輸了也心安，但我不覺得今天我們在比賽一開始就做到該做的事。」布朗表示，球隊未能處理好對手透過擋拆、創造錯位的策略，也是失敗原因之一。