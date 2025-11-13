快訊

NBA／杜蘭特、衛少曾被點名打球太自私？柏金斯揭雷霆內幕

聯合新聞網／ 綜合報導
柏金斯近日在節目中透露，當時總教練曾點名杜蘭特與衛斯布魯克「太自私」。 路透社。
雷霆在｢死神｣杜蘭特（Kevin Durant）、「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）與「大鬍子」哈登（James Harden）時期，被視為NBA史上最強卻無緣奪冠的球隊之一。然而，當時陣中內線的柏金斯（Kendrick Perkins）近日在節目《Road Trippin》中透露，當時總教練布魯克斯（Scott Brooks）曾在球隊練習時，直接點名杜蘭特與衛斯布魯克「太自私」。

「我們那場對籃網的比賽輸球。全隊一共出手92次，KD和Russ加起來投了80球。比賽結束後，球隊直接前往練習場，布魯克斯在半場集合所有人，開始用實際動作示範。」柏金斯說道。

柏金斯接著說，「他把球交給塞佛羅沙（Thabo Sefolosha）說：『投兩球。』接著他把球交給伊巴卡（Serge Ibaka）說：『投一球。』伊巴卡就投了一球。」

「他把球丟給我說：『把球抓住。』我就抓著球。然後他轉頭看著KD和Russ說：『我們不能用這種方式贏球！沒有任何人會想跟你們兩個一起打球！』」柏金斯回憶道。

雷霆在2007年以超音速身分選進杜蘭特，2008年1月1日，西雅圖超音速正式更名為奧克拉荷馬雷霆後，衛斯布魯克成為隊史首位選秀球員，哈登則於2009年加入。

杜蘭特與衛斯布魯克組成當時聯盟最具威力的雙核心之一，但在2011–2012年賽季總冠軍賽以1勝4負敗給熱火後，雷霆再也沒有重返總決賽，哈登也被交易至休士頓火箭隊，「雷霆四少」宣告正式解體。

此外，杜蘭特與衛斯布魯克搭檔期間，雷霆合計六度闖進季後賽，其中包括三次西區決賽與一次總冠軍賽。隨著杜蘭特在2016年夏天改投勇士後，這支昔日的超級天賦陣容也走向終章。

杜蘭特 雷霆 哈登 伊巴卡 KD 勇士 籃網 Russell Westbrook
