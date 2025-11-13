NBA／巴特勒讚「球給柯瑞好事發生」 庫明加下半場沒打不是被冰

勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry）再次挺身而出，帶領球隊走出泥沼，以125：120戰勝強敵馬刺隊。「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）賽後直呼，「球給30號（柯瑞）就有好事發生。」

柯瑞全場攻下46分，其中22分集中在第三節，毫無疑問是球隊逆轉頭號功臣。巴特勒直言，「只要他在場上，永遠都有機會，尤其是當他像今天這樣，投進那些不可思議的球。這就是我們需要的，也是他會帶給我們的，他會做他該做的事情。我們其他人就該做好本分，角色球員是會左右勝負的人，而我也是其中之一。」

「把球給30號然後全部讓開，他的天賦會製造出錯位優勢。我們今晚重點就是這個，把球給柯瑞然後讓開，讓他做這些年來一直做的事，好事自然會發生。」巴特勒說。

本場比賽庫明加（Jonathan Kuminga）被下放板凳，下半場甚至沒上場，原因是膝蓋痠痛。柯瑞受訪時強調，「我們不會天真以為什麼都不做，事情就會自己改變。不管是先發調整、心態、或是其他事，我們打這麼多年、經驗多，知道哪些問題該處理，不需要把事情變成私人情緒。每個人都要負起責任，做好自己的工作。」

Steph Curry went OFF in Golden State's road victory:



46 PTS (22 in 3Q)

5 REB

5 AST

5 3PM



He trails Michael Jordan by 1 GAME for most 40-point games after turning 30-years-old! pic.twitter.com/7Yx9fZ1TJl — NBA (@NBA) 2025年11月13日